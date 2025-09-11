¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µÉü³è¡ª ¥Õ¥§¥éー¥ê¿··¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡Ö849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×ÅÐ¾ì¡ª¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡ÖÀÖ¤¤¥Ø¥Ã¥É¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤ÎÌ¾¤¬Éü³è
¥Õ¥§¥éー¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡ÃFerrari 849 Testarossa
849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤ÏSF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¤Î¸å·Ñ¤òÃ´¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹ー¥Ñー¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£
¥Õ¥§¥éー¥ê¤Ï¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òµ¾À·¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ëÁö¤ê¤Ç¤â¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎò»Ë¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥¿¡Ê¥¯ー¥Ú¡Ë¤È¡¢¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ïー¥É¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¤¬Æ±»þ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËºÇÎÉ¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¡¢ºÇ¤âÍ×µá¤Î¸·¤·¤¤¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥Õ¥§¥éー¥ê¤¬ËÜµò¤òÃÖ¤¯¡Ë¥Þ¥é¥Í¥Ã¥í¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÁÀâÅª¤Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤¬Éü³è¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÖ¤¤¥Ø¥Ã¥É¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤Î¼ÖÌ¾¤¬½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1956Ç¯¤Î500TR¤Ç¡¢¹âÀÇ½¥ìー¥¹ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥«¥à¥«¥Ðー¤Î¿§¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¡Ê¸øÆ»¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢1984Ç¯¤Î¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤Î¼ÖÌ¾¤È¤·¤Æ¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£
3·å¤Î¿ô»ú¡Ö849¡×¤Ï¡È8µ¤Åû¤Ç1µ¤Åû¤¢¤¿¤ê499cc¡É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
V8¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü¡Ü3¥âー¥¿ー¤ÇÁí¹ç1050ps¤òÈ¯¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ
¥Õ¥§¥éー¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡ÃFerrari 849 Testarossa
¥Ñ¥ïー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ëV8¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢Á°¸å¹ç¤ï¤»¤Æ3´ð¤Î¥âー¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡£
¥¿ー¥Ü¥Á¥ãー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤¬Âç·¿²½¤µ¤ì¤¿4.0¥ê¥Ã¥¿ーV·¿8µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü¤Ï¡¢SF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ìÍÑ¤«¤é50ps¾å¾è¤»¤È¤Ê¤ë830ps/842Nm¤òÈ¯À¸¡£¥Õ¥í¥ó¥È2´ð¡¢¥ê¥ä1´ð¹ç¤ï¤»¤Æ220ps¤òÈ¯¤¹¤ë¥âー¥¿ー¤È8Â®DCT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¤Ç1050ps¤ò4ÎØ¤ËÊü¤Ä¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï2.3ÉÃ°Ê²¼¡¢ºÇ¹âÂ®¤Ï330km/h°Ê¾å¤ÈÈ¯É½¡£¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¥Æ¥¹¥È¥³ー¥¹¡Ö¥Õ¥£¥ª¥é¥Î¥µー¥¥Ã¥È¡×¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢SF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¤Î1Ê¬19ÉÃ¤«¤é¡¢1Ê¬17ÉÃ500¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¤Ï1Ê¬18ÉÃ100¡Ë¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï¡¢ÎäµÑÀÇ½¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥À¥¦¥ó¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÁý¶¯¤ò¼ç¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¡¢512S¤ä512M¡¢FXX-K¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²áµî¤È¸½Âå¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡£849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤ÎÁí¥À¥¦¥ó¥Õ¥©ー¥¹¤Ï¡¢¼ÖÂ®250km/h¤Ç415kg¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢SF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¤«¤é25kgÁý²Ã¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÎäµÑÀÇ½¤Ï15¡ó¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Óー¥¯¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢¤½¤Î°ì´ÓÀ¤ä°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ãー¤Î°Ý»ý¤òÌÜÉ¸¤Ë³«È¯¡£SF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¤ò»²¾È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥ïー¤È¥¿¥¤¥ä¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¢¥Ö¥ìー¥¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖFIVE¡Ê¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Óー¥¯¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥£¥áー¥¿ー¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Î¿Ê²½¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
FIVE¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹À©¸æµ»½Ñ¤ËÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤³¤Î¿äÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¡Ê²ÃÂ®ÅÙ¡¢6D¥»¥ó¥µー¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎµóÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÁÐ»Ò¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£FIVE¤ÏÄ¾ÀÜ¤ÎÂ¬Äê¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀÇ½ÆÃÀ¡¢Îã¤¨¤Ð¼ÖÂ®¡Ê¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ï1km/h¡Ë¤ä¼ÖÂÎ¤Î¥èー¥¢¥ó¥°¥ë¡Ê¸íº¹1ÅÙÌ¤Ëþ¡Ë¤òÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢e4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐABS Evo¤Ï¡¢¤³¤ÎFIVE¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢4ÎØ¤ÎÌÜÉ¸¥¹¥ê¥Ã¥×ÃÍ¤òÆÃÄê¤·¡¢À©Æ°ÎÏ¤òºÇÅ¬¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÁö¹Ô¥âー¥É¥»¥ì¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥Í¥Ã¥Æ¥£ー¥Î¡×¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¾õ¶·¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¡£¼ÖÂ®¤Î¿äÄêÂ®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤âÊ£¹çÅª¤Ê¥Ö¥ìー¥¥ó¥°¡ÊÀ©Æ°¸å¤Ë¥¿ー¥ó¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÁ°¸åº¸±¦¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¸øº¹¤ä´Ä¶Åª¤ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌSF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¤è¤êÃÙ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ïー¥É¤Ê¥Ö¥ìー¥¥ó¥°¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È265/35R20¡¢¥ê¥ä325/30R20¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Õ¥§¥éー¥ê¤ÎÅÁÅý¤Ë½¾¤¤¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¢¥Ô¥ì¥ê¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¦Æ±³«È¯¡£É¸½àÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ô¥ì¥ê¡¦P¥¼¥íR¤È¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Æ¥ó¥¶¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê¥é¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È»ÅÍÍ¤âÍÑ°Õ¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤È¤·¤Æ¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥Ã¥×2R¤ÈÆ±¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥Ã¥×2¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹Ò¶õÊ¬Ìî¤È1970Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤«¤éÃåÁÛ
¥Õ¥§¥éー¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡ÃFerrari 849 Testarossa
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ô¥£¥ª¡¦¥Þ¥ó¥¾ー¥Ë»áÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡£SF90¥¹¥È¥é¥Àー¥ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÂçÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤Îµ»½Ñ¤ÈÀÇ½¤ÎÆÃÄ§¤ò¶¯Ä´¡£Î©ÂÎÅª¤ÇÌ¤Íè´¶¤¢¤ëÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¡¢3¼¡¸µ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È£²¼¡¸µ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¿âÄ¾Êý¸þ¤È¿åÊ¿Êý¸þ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹Ò¶õÊ¬Ìî¤È1970Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¥Õ¥§¥éー¥ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¡£²£¤Ë¿¤Ó¤ë¥«¥Ðー¤¬¶¶¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò·Ò¤®¡¢¤¹¤Ç¤Ë12¡Ê¥Éー¥Ç¥£¥Á¡Ë¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¤äF80¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÎ©ÂÎ¤È¶õÇò¤Î¿·¤¿¤ÊÈæÎ¨¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Á´Éý¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Î°õ¾Ý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥Ñー²¼Éô¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿ー¤Ç°ú¤Äù¤á¤é¤ì¡¢µ»½Ñ¤È¶õÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÄÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥É¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎ©ÂÎÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¾åÌÌ¤Î¿¼¤¤Ä¦¤ê¹þ¤ß¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê3¼¡¸µ·Á¾õ¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È¥¥ã¥Ó¥ó¥¨¥ê¥¢¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï1Ëç¤Î¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤«¤éÀ®·Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥É¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¶õÎÏ¥À¥¯¥È¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÄÄ¹¤Î¥µ¥¤¥É¥¤¥ó¥Æー¥¯¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥¯ー¥¿ー¤Ë¶õµ¤¤ò¶¡µë¤·¡¢ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥Æー¥¯¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤ÅªÆÃÄ§¤ò¿§¤Ç¶¯Ä´¤¹¤ë3¼¡¸µ¥ê¥Ð¥êー¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡£¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï¥ê¥ä¤Ø¤È¿¤Ó¡¢512S¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂ³¤¯¡£¤³¤ì¤¬¥¥ã¥Ó¥ó¤ò¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¸«¤»¡¢¥¥ã¥Ö¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ä¤Ç¤Ï512S¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë²ÄÊÑ¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¶õÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½À®¡£¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñー¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ð»Ö¸þ¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¥ï¥¤¥É¤ÊÉý¤ò¶¯Ä´¡£¥»¥ó¥¿ーÉôÊ¬¤Ï¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´Ý·¿¥Æー¥ë¥Ñ¥¤¥×¼þÊÕ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£¥Æー¥ë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤¬¥Õ¥ë¥ï¥¤¥É¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡£Ãæ±ûÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢µæ¶Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ïー¥É¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤ë849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¤Ï¡¢¼ÖÂ®45km/h¤Þ¤Ç¤Ê¤éÁö¹ÔÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î³«ÊÄ¤ò14ÉÃ¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½¡£¥ªー¥×¥ó¥¨¥¢¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î´¶Æ°¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£ºÇÂç¤Î²÷Å¬À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ó¥óÆâÉô¤ÎÍðµ¤Î®¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ò¥·ー¥È¸åÊý¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¥Õ¥§¥éー¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡ÃFerrari 849 Testarossa
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥È¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥·ー¥¿ー¡¦¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Í»¹ç¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¾åÌÌ¤ÏÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥Õ¥ìー¥à¤ÎC»ú·Á¥¨¥¢¥Ù¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î¾åÉô¤È²¼Éô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÂÓ¤¬¿åÊ¿¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼çÍ×¤ÊÁàºî·Ï¤È¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãーÍÑ¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼Éô¤òÆÃÄ§ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ÈÁ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿2¸Ä¤Î¹½Â¤Êª¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÁàºîµ¡Ç½¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ëÂ¦¤ÎÈÁ¤Ë¤ÏF80¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥·¥Õ¥È¥²ー¥È¤¬ÉâÍ·¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥ó¥¿ー¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏºÆÀß·×¤µ¤ì¡¢Êä½õÅª¤ÊÁàºî·Ï¤¬¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£Ãæ±û¤ÎÈÁ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥°¥ê¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦ー¥Õ¥¡ー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¢¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¹¥Úー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë²¼Éô¤È¼þ°Ï¤ÎÉý¤ò¸º¤é¤·¤Æ¾è¹ß¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãーÂ¦¤Î¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¥ê¥ä¥Ù¥ó¥Á¤Î¥¹¥Úー¥¹¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£
¥·ー¥È¤Ï2¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥·ー¥È¤Ï¡¢ÆâÄ¥¤ê¤¬Â¤·ÁÅª¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥·ー¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ü¥ë¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤ê¡¢º¸±¦¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¹þ¤à¡£¤É¤Á¤é¤Î¥·ー¥È¤Ë¤â¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸¦µæ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Îµ¡Ç½¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËF80 ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿µ¡³£Åª¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤ò°ú¤·Ñ¤°°ìÊý¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥âー¥É¤òe¥Þ¥Í¥Ã¥Æ¥£ー¥Î¤ÇÁÇÁá¤¯ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£
¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¼þÊÕ¤Ëµ¡Ç½¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤È¥»¥ó¥¿ー¥È¥ó¥Í¥ë¤â´Þ¤á¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãーÂ¦¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Æ±ÍÍ¤Î°õ¾Ý¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÜÂ³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆApple CarPlay¤ÈAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤ò¥»¥ó¥¿ー¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÁõÈ÷¡£¤Þ¤¿¡¢MyFerrari¥³¥Í¥¯¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤·¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ±ó³Ö¤Ç¤â¼ÖÎ¾¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥ª¥é¥Î¡×
¥Õ¥§¥éー¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ ¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥ª¥é¥Î ¡ÃFerrari 849 Testarossa Assetto Fiorano
¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥ª¥é¥Î¤Ï¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤Ç¤Ï»ØÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤Ç849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤ò¹½À®¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¼ÖÎ¾¤ÎÆ°Åª¡¦¶õÎÏÅªÀÇ½¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÁÇºà¤ä¥Á¥¿¥ó¤òÉý¹¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áí½ÅÎÌ¤ò30kgºï¸º¤Ç¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿·¤·¤¤·ÚÎÌ¥Á¥åー¥Ö¥éー¥·ー¥È¤Ç¡¢¹õ¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿ー¥é¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¸½à¥·ー¥È¤è¤ê18kg·Ú¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢20¥¤¥ó¥Á¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¤Í²¼½ÅÎÌ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢²ÃÂ®»þ¤äÀ©Æ°»þ¤Î±þÅúÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥ª¥é¥Î¤ÏÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤è¤êÂç·¿¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥Àー¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤¬¤Ò¤ÈÁÈÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¶É½êÅª¤ÊµÛ°úÎÏ¤ò¹â¤á¡¢´°àú¤Ê¶õ¥«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£¥ê¥ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤¬2¸Ä¤Î¥Ä¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥°¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶Ä³Ñ¤ÎÂç¤¤Ê¶õÎÏÅª·Á¾õ¤¬¾å¤ËºÜ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ç¡¢º¸±¦¤Ë¿âÄ¾¤Î¥¨¥ó¥É¥×¥ìー¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ¥«¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤Ê¤·¤Ç¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Î¥À¥¦¥ó¥Õ¥©ー¥¹¤ò¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Î3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤Ç¤¤¿¡£
¥Óー¥¯¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï¡¢¤è¤ê¹Å¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥ìー¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥¾ー¥Ðー¤ÇºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ï35¡ó·ÚÎÌ¤Ë¡¢¥íー¥ëÎ¨¤Ï10¡óÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£À©¸æ¤È¶õÎÏ¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥ª¥é¥Î»ÅÍÍ¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Õ¥¿ー¤ÎÁõÈ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥ß¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Þ¥°¥Ê¥é¥¤¥É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥Ã¥×2¥¿¥¤¥ä¤Ï¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥ª¥é¥ÎÀìÍÑ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¡¢°ì´ÓÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
SPECIFICATIONS
¥Õ¥§¥éー¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡ÃFerrari 849 Testarossa
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4718¡ßÁ´Éý2304¡ßÁ´¹â1225¡Î1186¡Ïmm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2650mm
¾è¼ÖÄê°÷¡§2¿Í
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¡§74L
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1570¡Î1660¡Ïkg¡Ê´¥Áç½ÅÎÌ¡Ë
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§3990cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§V·¿8µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§611kW¡Ê830ps¡Ë/7500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§842Nm¡Ê85.9kgf-m¡Ë/6500rpm
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§162kW¡Ê220ps¡Ë¢¨3´ð¹ç·×
¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¡§772kW¡Ê1050ps¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§8Â®DCT
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡§7.45kWh
EV¥âー¥ÉÁö¹Ôµ÷Î¥¡§25km
0-100km/h²ÃÂ®¡§2.3ÉÃ°Ê²¼
0-200km/h²ÃÂ®¡§6.35¡Î6.5¡ÏÉÃ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§330km/h°Ê¾å
¢¨¡Î¡¡¡ÏÆâ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥Àー