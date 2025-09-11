【マイニンテンドーストア：FINAL FANTASY I-VI Bundle】 セール期間：9月24日23時59分まで

任天堂の公式オンラインストア「マイニンテンドーストア」にて、スクウェア・エニックスのRPG「FINAL FANTASY I-VI Bundle」が割引価格で販売されている。セール価格は35%オフの5,961円。セール期間は9月24日23時59分まで。

「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズは、これまでに発売された「FF」ナンバリング作品の「I」から「VI」までを2Dリマスター化した作品群。「FINAL FANTASY I-VI Bundle」は、「FINAL FANTASY」から「FINAL FANTASY VI」の計6タイトル収録したバンドル版となる。鮮やかに描かれた2Dグラフィックス、美しくアレンジされたサウンド、遊びやすく改良されたUIなど、生まれ変わった「FF」の名作をまとめてお得に楽しめる。なお、個別でのセールも実施されている。

(C) 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C)1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO