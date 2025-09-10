2025年9月10日、俳優・川口春奈さん（30）がインスタグラムに投稿したストーリーズに対し、「どうした...？」「なんかあった？」などと心配する声がSNSで上がっている。

「いけるよ、いくよー私は」

川口さんは9月10日、1枚の自撮りショットをストーリーズに投稿。顔のシミのようなものが写っており、「ナチュラルで素敵なお顔」「すっぴんかな」「素顔が見れて嬉しい」などの声が上がっている。

このストーリーズで、川口さんは約180字で心境を吐露している。

「思い通りにいかないことも まったく予想していなかった結末も たくさんの理不尽も かと思えば 稀に訪れるご褒美や神住からのギフトや 美しい景色や感情 人のあたたかみや冷たさや 無機質で淡白で 孤独に溢れる気持ちも 逆に愛でしかない瞬間も 全部まるごと受け止めて 前に進むしかない」

最後に、「まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけど ゆっくりと私らしく。いけるよ、いくよー私は」と締めくくっている。

続くストーリーズでも、約340字で心境を語った。「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつも すべてを説明しないと 誤解され勝手にどうだこうだと言われると なんにも発信する気が失せる」とし、次のようにつづった。

「シミがあろうがなかろうが はたまたこれがメイクかもしれないし 痩せても太ってもなんかしても いろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね すべてを説明するのなんてナンセンスだし すべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス」

川口さんは、SNSの良さが最近分からなくなって距離を置いていたとした上で、「やっぱり私には向いてないなぁ」とコメント。続けて、「どんな仕事してても 毎日を必死に生きていたらそりゃ色々あるでしょう みんながんばってるから 私もがんばってるだけ と、こうやって呟くとまたどうせ色々言われるんでしょう」とし、「明日もがんばろうね」とした。

川口さんのストーリーズに対し、「めっちゃ心に刺さりました」「批判的な声は気にせず自分らしく頑張ってほしい」「よく分かんないけど普通に外で泣きそうになった」などの声が上がったほか、「どうした...？」「なんかあった？」「めっちゃ心配」なども声も上がった。