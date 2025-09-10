阿部真央の新曲「Ding-dong」が、2026年1月から放送されるTVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』のオープニング主題歌に決定した。

TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』は、目に見えない紳士な透明男の透乃眼あきらと、目の見えないおっとりとした人間女性の夜香しずかの2人が惹かれ合うラブコメディ。岩飛猫による同名の漫画が原作となっている。

本楽曲は阿部が原作をもとに書き下ろした楽曲で、「原作を読んだ時の感動とあたたかさを少しでも音に落とし込めるよう、心を込めて書き上げました」と本人のコメントにもあるように、伸びやかでゆったりとした楽曲に仕上がっている。

本日公開された第1弾PVでは、新曲の一部が先行公開されている。なお楽曲のリリースの情報については後日アナウンスされる。

・阿部真央 コメント

TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』オープニング主題歌を務めさせて頂きます！“皆がそれぞれのそのままを受け入れ、愛し合えることの素晴らしさ”。それが美しく、愛らしく、時にコミカルに描かれている本作が本当に大好きです。また現代に生きる者として、それはとても大切なことであると感じています。原作を読んだ時の感動とあたたかさを少しでも音に落とし込めるよう、心を込めて書き上げました。阿部真央の楽曲も、本作を彩る一つとなれますように！

（文＝リアルサウンド編集部）