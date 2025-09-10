この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『【衝撃】「楽天モバイル×◯◯」で毎月最大1,100円割引可能な裏技活用術』では、ネット回線ベスト（ネット回線ベスト公式）が、楽天モバイル利用者が毎月最大1,100円も料金を節約できる意外な方法について詳しく解説した。



ネット回線ベスト氏は「楽天モバイル使っているけど3ギガから20ギガの間になった月は損をしているような気がする」「長年利用していても割引サービスが分からない」と感じている人や、新規契約を検討する人に向けて「楽天モバイルを最もお得に利用できる裏技」として、楽天プレミアムカード（もしくは楽天ブラックカード）保持との組み合わせを推奨。この2つを揃えれば「毎月最大1,100円分ギガ割引クーポンで料金が安くなる」ことを明かした。



仕組みはこうだ。楽天モバイルの現行プランではギガ数に応じて料金が設定されているが、プレミアムカード保有者なら5ギガ、ブラックカードなら10ギガ分のクーポンが毎月メールで届く。例えばデータ7ギガを使った場合、割引クーポン適用後は2ギガ分の料金（1,078円）しか請求されず、通常の2,178円から「1,100円もお得」になるという。「むちゃくちゃお得です」とネット回線ベスト氏は強調した。



一方で「この割引には“毎月手動申請が必要”と“最低利用料金1,078円がかかる”という注意点もある」と説明。簡単な作業とはいえ、毎月忘れず登録する必要がある点についても繰り返し触れた。



さらに動画では、楽天プレミアムカードの年会費（11,000円）を差し引きつつも、「年会費以上の価値が余裕である」「楽天市場でのポイント+1倍や空港ラウンジ無料など、節約＆特典が詰め込まれている」とカードの魅力を徹底解説。今なら「公式は最大5,000ポイント、動画限定の紹介リンクからなら+1,000ポイントの計6,000ポイントがもらえる」とWキャンペーンも紹介した。



また、今後楽天モバイルを新規契約するなら「三木谷キャンペーンでMNP転入で14,000ポイント、新規契約で7,000ポイント進呈。しかも“公式HP未告知”なので動画概要欄のリンクから申し込む必要がある」と、知る人ぞ知る情報も公開。ポイントは期間限定ながら「モバイル支払いにも充てられるので使い道に困らない」とした。



最後にネット回線ベスト氏は「楽天モバイル×プレミアムカードの組み合わせは”むちゃくちゃ相性が良くて節約にうってつけ”」と断言。ギガ割引の裏技からポイント積み増し、初回2万ポイント還元まで、「知っている人だけが得をする、裏技活用術をぜひお試しください」と動画を締めくくった。