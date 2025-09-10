映画『ちはやふる』3部作、並びにドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）を観て初めて競技かるたに触れた人は、みな驚いたと思う。その緊張感に。そのスピード感に。その気迫に。

筆者も、競技かるたというジャンルがあることは知っていた。滋賀県育ちなので、大きな大会は近江神宮で行われることも知っていた。ただ百人一首と和歌というイメージから、雅な平安貴族のお遊びのようなものだと思っていた。『ちはやふる－上の句－』（2016年）を観るまでは。

そこに描かれていたのは、純度100％の真剣勝負の世界だった。勝って泣き、負けても泣く。甘さや緩さなど一切ない。特に、主人公・綾瀬千早（広瀬すず）が髪を耳にかけ、ゾーンに入る瞬間のカッコよさは、現ボクシング世界スーパーバンタム級統一王者、“モンスター”井上尚弥のようだった。「音の格闘技」「雅の世界の格闘技」、あるいは「知的総合格闘技」と呼ばれるように、これはもはやゲームの範疇に収まるものではない。日本武道の一つにカテゴライズされるべきものだ。

筆者は、格闘技や武道を愛している。観るのもやるのも大好きだ（強くはない）。かるた、いや、かるた道に挑戦したくなるのは必然だ。本来ならかるた会に出向き、体験入門をするべきところだ。競技かるたの試合は、1試合約90分かかる。真剣勝負の緊張感を90分維持するのは、並大抵のことではない。さらに恐ろしいことには、大きな大会で優勝するには、1日に6～7試合戦わねばならないのだ。原田先生は、原作において「1日で3kg瘦せた」とこぼしていた。千早は、1試合終わるごとに白目を剥いて死んだように眠ってしまう。これはおそらく、漫画的な誇張ではない。この極限の戦いの向こうには何があるのか。その片鱗だけでも、覗いてみたい。

時間の都合で体験入門が叶わなかったことが悔まれる。ならばせめて、選手と同じ練習をしてみよう。脅威の10期連続かるたクイーン・楠木早紀氏の著書『瞬間の記憶力 競技かるたクイーンのメンタル術』（PHP新書）によると、試合が近づくと1日に300回ぐらいは素振りをするそうだ。やるか、素振り。

畳の部屋で正座をする。そのままお尻を浮かし、上体を45度の角度で固定する。この体勢がすでにキツい。相当な体幹の強さが必要だ。映画において、千早たちが各種プランク（体幹を鍛える静的トレーニング）をプルプルしながらこなすシーンがある。「かるたに筋トレいる？」と思いながら観ていたが、かるたに筋トレいる。必須だ。この体勢を90分×6～7回キープするには、超人的な体幹の強さが必要だ。

そして、札を凝視する。札はないので、あるていで畳の目を凝視する。『伊藤孝男の百人一首・競技かるた』（思文閣出版）によれば、元名人・川瀬健男氏は、試合中によく目の毛細血管が切れたと言う。それぐらいの眼力で、それほどの執念で、札を見る。筆者も、畳の目を穴が開くほどに見つめてみる。

体勢、眼力、気持ちを整えて、やっと素振り開始である。楠木氏と同じく、300回行う。本来なら1回1回札を飛ばすのだが、何度も言った通り札はないので、1回1回畳をこするようにする。それも、人間ワイパーと化して無機質に手を左右に振っても意味がない。楠木氏は、「この一発で相手の息の根を止めてやる」と思って札を取っていたそうだ。おそらく名人やクイーンに輝くような人たちは、札だけでは物足りず、相手の命まで刈り取るつもりで戦っていたのだろう。筆者も、一発一発相手を殺すつもりで振らなければ、失礼に当たる。筆者は武道家なので、全力の掌底打ちだと思って振る。

とりあえず、100回目ぐらいで激しく後悔した。一発一発魂を込めた上での高速素振りにより、僧帽筋が焼け付くようである。たった100回で、疲労物質の乳酸がだくだく分泌されている。ケバ立った畳を毎度高速でこするため、指が痛い。血が出そうだ。おまけに45度体勢をキープしているため、腰が激しく痛い。最近おとなしくしていた筆者の腰のヘルニアが、また爆発しそうな気配がする。1回1回腰をツイストするため、そのつど、腰の崩壊を感じる。だが、ここでやめるわけにはいかない。

300回やり終え、そのままうつ伏せに倒れ込んだ。千早のように、そのまま眠ってしまいたかった。肩から腕にかけて、小刻みに痙攣している。指先は内出血している。腰は死んだ。ヘルニアが、新たなフェーズに到達した気がする。怖すぎる。当初は、利き腕をケガした白野風希（齋藤潤）の気分でついでに左腕もやろうかと思っていたが、ごめんなさい、勘弁してください。

翌日の今、腰にコルセットを巻き、右肩には湿布を貼り、痛み止めのロキソニンを飲んでこの原稿を書いている。右腕の筋肉痛および内出血した指先の痛さにより、タイプミスを乱発している。なんかもう締め切りに間に合わない気もしてきたが、それよりも接骨院に行かせてください。

よく考えたら、ヤックモックこと八雲力（坂元愛登）ですらA級選手である。武道歴30年の筆者がボロボロになるような練習を、あのなよなよしたヤックモックは涼しい顔でこなしているのだ。悔しいが、これが現実だ。

9月10日の放送回において、いよいよ梅園VS瑞沢の運命の決戦が行われる。彼ら彼女らは、みな厳しい練習をこなしてきたアスリートたちだ。観るほうも、覚悟を持って見守らねばならない（できれば正座で）。

（文＝ハシマトシヒロ）