マクドナルド、人気サイドメニュー「プリプリエビプリオ」発売 2025年は“ハートが出たら超ラッキー”

バーガーチェーン「マクドナルド」は9月17日、サイドメニュー「プリプリエビプリオ」(税込290円〜)を発売する。販売期間は10月下旬までを予定している。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉プリプリエビプリオ 5ピース(290円〜)

〈2〉【夕方5時〜限定】食べくらべポテナゲ大(620円〜)

〈3〉【夕方5時〜限定】食べくらべポテナゲ特大(980円〜)

※価格は店舗によって異なる。

マクドナルド「プリプリエビプリオ 5ピース」

「プリプリエビプリオ」は初登場の2023年以降、毎年販売している人気サイドメニュー。プリプリとした食感のエビに、塩胡椒とガーリックをあわせ、ザクザクの衣で覆っている。やみつきになる味わいが特徴だ。

2025年は、初の試みとして“出たら超ラッキー”なハート型のプリプリエビプリオを加えた。ハート型はすべての「プリプリエビプリオ」に入っているわけではないため、運試し要素として楽しめる。

「プリプリエビプリオ」に低確率で入っているハート型

夕方5時以降に販売する「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」は、ポテトとナゲット、プリプリエビプリオの3種をあわせたセット。

夕方5時〜限定「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」

◆食べくらべポテナゲ大

単品での合計価格と比べて340円以上“お得”なサイドメニュー食べ比べセット。セット内容は、マックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット5ピース、プリプリエビプリオ5ピース。好きなナゲットソース1個付き。

◆食べくらべポテナゲ特大

単品での合計価格と比べて650円以上“お得”なサイドメニュー食べ比べセット。セット内容は、マックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット10ピース、プリプリエビプリオ5ピース。好きなナゲットソース2個付き。