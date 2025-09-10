マクドナルド、人気サイドメニュー「プリプリエビプリオ」発売 2025年は“ハートが出たら超ラッキー”
バーガーチェーン「マクドナルド」は9月17日、サイドメニュー「プリプリエビプリオ」(税込290円〜)を発売する。販売期間は10月下旬までを予定している。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉
〈1〉プリプリエビプリオ 5ピース(290円〜)
〈2〉【夕方5時〜限定】食べくらべポテナゲ大(620円〜)
〈3〉【夕方5時〜限定】食べくらべポテナゲ特大(980円〜)
※価格は店舗によって異なる。
マクドナルド「プリプリエビプリオ 5ピース」
「プリプリエビプリオ」は初登場の2023年以降、毎年販売している人気サイドメニュー。プリプリとした食感のエビに、塩胡椒とガーリックをあわせ、ザクザクの衣で覆っている。やみつきになる味わいが特徴だ。
2025年は、初の試みとして“出たら超ラッキー”なハート型のプリプリエビプリオを加えた。ハート型はすべての「プリプリエビプリオ」に入っているわけではないため、運試し要素として楽しめる。
「プリプリエビプリオ」に低確率で入っているハート型
夕方5時以降に販売する「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」は、ポテトとナゲット、プリプリエビプリオの3種をあわせたセット。
夕方5時〜限定「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」◆食べくらべポテナゲ大
単品での合計価格と比べて340円以上“お得”なサイドメニュー食べ比べセット。セット内容は、マックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット5ピース、プリプリエビプリオ5ピース。好きなナゲットソース1個付き。◆食べくらべポテナゲ特大
単品での合計価格と比べて650円以上“お得”なサイドメニュー食べ比べセット。セット内容は、マックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット10ピース、プリプリエビプリオ5ピース。好きなナゲットソース2個付き。