「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」数量限定で順次発売/凍っているのにやわらかい食感の「くちどけいちご」をチョコでコーティング【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」を全国のセブン‐イレブンで9月9日から順次発売している。数量限定のため、なくなり次第終了。〈アヲハタの独自技術で冷凍加工したいちごを使用〉
「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」は、手軽に楽しめるフローズンスイーツを提供したいという思いから企画されたもの。定番の組み合わせである「チョコ×いちご」を採用し、アヲハタ独自の技術で加工した冷凍いちごを使用することで、冷凍のままでもくちどけの良い食感のスイーツに仕立てた。
◆数量限定「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」
価格:税込267.84円
発売日:9月9日〜順次
販売エリア:全国
凍っているのにやわらかい食感の冷凍いちご「セブンプレミアム くちどけいちご」を、ガーナ産カカオ豆を使用したチョコレートでコーティングした。甘酸っぱさとビターな味わいが楽しめる。
「くちどけいちご」は、アヲハタの独自技術によってフローズン加工しており、冷凍のままでも柔らかいことと、くちどけの良さが特徴だという。カカオチョコのパリッとした食感とともに、冷凍いちごの果肉がとろける、新しい食感が楽しめる。
「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」盛り付けイメージ
【栄養成分(1袋50gあたり)】
熱量:113kcal
たんぱく質:0.9g
脂質:6.5g
炭水化物:12.6g(糖質:11.2g、食物繊維:1.4g)
食塩相当量:0.01g
セブン‐イレブン「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」〈凍っているのにやわらかい食感〉
「セブンプレミアム くちどけいちご」は、全国のセブン-イレブン店舗で販売中。
◆「セブンプレミアム くちどけいちご」
税込192.24円
いちごを一粒ずつ凍らせた。アヲハタ独自技術の「やわらかフローズン製法」は、フルーツを果汁づけにして凍結させることで、凍っていても「やわらかい」「香りの良い」フルーツを提供できる製法。これにより、凍っていてもしっとりやさしい食感で、冷凍のまま食べられる。ほどよい甘さと、いちご本来の香りが楽しめる。
セブン‐イレブン「セブンプレミアム くちどけいちご」
【栄養成分(1袋50gあたり)】
熱量:49kcal
たんぱく質:0.4g
脂質:0.1g
炭水化物:11.7g(糖質:10.6g、食物繊維:1.1g)
食塩相当量:0g