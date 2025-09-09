「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」数量限定で順次発売/凍っているのにやわらかい食感の「くちどけいちご」をチョコでコーティング【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」を全国のセブン‐イレブンで9月9日から順次発売している。数量限定のため、なくなり次第終了。

〈アヲハタの独自技術で冷凍加工したいちごを使用〉

「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」は、手軽に楽しめるフローズンスイーツを提供したいという思いから企画されたもの。定番の組み合わせである「チョコ×いちご」を採用し、アヲハタ独自の技術で加工した冷凍いちごを使用することで、冷凍のままでもくちどけの良い食感のスイーツに仕立てた。

◆数量限定「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」

価格:税込267.84円

発売日:9月9日〜順次

販売エリア:全国

凍っているのにやわらかい食感の冷凍いちご「セブンプレミアム くちどけいちご」を、ガーナ産カカオ豆を使用したチョコレートでコーティングした。甘酸っぱさとビターな味わいが楽しめる。

「くちどけいちご」は、アヲハタの独自技術によってフローズン加工しており、冷凍のままでも柔らかいことと、くちどけの良さが特徴だという。カカオチョコのパリッとした食感とともに、冷凍いちごの果肉がとろける、新しい食感が楽しめる。

「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」盛り付けイメージ

【栄養成分(1袋50gあたり)】

熱量:113kcal

たんぱく質:0.9g

脂質:6.5g

炭水化物:12.6g(糖質:11.2g、食物繊維:1.4g)

食塩相当量:0.01g

セブン‐イレブン「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」

〈凍っているのにやわらかい食感〉

「セブンプレミアム くちどけいちご」は、全国のセブン-イレブン店舗で販売中。

◆「セブンプレミアム くちどけいちご」

税込192.24円

いちごを一粒ずつ凍らせた。アヲハタ独自技術の「やわらかフローズン製法」は、フルーツを果汁づけにして凍結させることで、凍っていても「やわらかい」「香りの良い」フルーツを提供できる製法。これにより、凍っていてもしっとりやさしい食感で、冷凍のまま食べられる。ほどよい甘さと、いちご本来の香りが楽しめる。

セブン‐イレブン「セブンプレミアム くちどけいちご」

【栄養成分(1袋50gあたり)】

熱量:49kcal

たんぱく質:0.4g

脂質:0.1g

炭水化物:11.7g(糖質:10.6g、食物繊維:1.1g)

食塩相当量:0g