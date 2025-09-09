¶â¤ÎÅê»ñ¼ûÍ×1.8ÇÜ¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬°ÂÁ´»ñ»º¤ÈÄÌ²ßÉÔ°Â¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢Æü·Ðµ»ö°úÍÑ¤Ç¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÆ°²è¡ÖÀ¤³¦¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¶â¤ÎÅê»ñ¼ûÍ×1.8ÇÜ¡ª¡×¤Ç¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¡¢¶â¤ÎÅê»ñ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÇØ·Ê¤È°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¶â¤ÎÅê»ñ¼ûÍ×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç1.8ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡×¤ÇÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÁêÂÐÅª¤Ê°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤ÎÇã¤¤¤¬º¬¶¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÄÌ²ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥ë¤¬´ð¼´ÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥É¥ë¤â¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥óÇä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤ÆÄ¶±ß°Â¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÆüËÜ±ß¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢1¤Ä¤Ï¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶â¤â¥À¥¤¥ä¤â¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯¹Ô¸µ¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¶â¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÂÁ´»ñ»º¤Ç²Á³Ê¤¬Íî¤Á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¶â¤À¤±¤Ï²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤ÄÇã¤¦¤Î¡©º£¤Ç¤·¤ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¶â¤ÎÅê»ñ¼ûÍ×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç1.8ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡×¤ÇÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÁêÂÐÅª¤Ê°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤ÎÇã¤¤¤¬º¬¶¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÄÌ²ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥ë¤¬´ð¼´ÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥É¥ë¤â¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥óÇä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤ÆÄ¶±ß°Â¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÆüËÜ±ß¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢1¤Ä¤Ï¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶â¤â¥À¥¤¥ä¤â¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯¹Ô¸µ¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¶â¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÂÁ´»ñ»º¤Ç²Á³Ê¤¬Íî¤Á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¶â¤À¤±¤Ï²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤ÄÇã¤¦¤Î¡©º£¤Ç¤·¤ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÆÉ½ñ¹¥¤¤Ï¹¥À®ÀÓ¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬ÍÄÃÕ±à´ü¤Î´Ä¶¤È²ÈÄí¥ë¡¼¥ë2ÅÀ¤ò¸ì¤ë
DEI¸åÂà¤ÇÂç³ØºÆÊÔ¡¦É½µºï½ü¡¢ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤È¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ö¸À¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¡×·üÇ°
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¤Ê¤¼¾¾ÃÝ¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¶È³¦¤Î¡È¤·¤¬¤é¤ß¡É
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ ËèÆüÃ»¤¤Æ°²è¤ÇÃÝÅÄÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ²È¤Ï¤³¤Á¤é https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube