【auじぶん銀行】円定期預金金利（一カ月もの）が他行比較ぶっちぎり１位のキャンペーン開始──ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、自身のチャンネルで話題のキャンペーンを徹底解説した。動画では、阪神タイガースのリーグ優勝にちなんでau自分銀行が実施する驚愕のキャンペーンを紹介。「1ヶ月ものの円定期預金の金利が通常の30倍になるというキャンペーンですね。30倍、聞いたことないですね」と語り、この“異常値”ともいえる高金利に驚きを隠さなかった。



鬼丸さんによれば、今回のキャンペーンでは通常0.3%の1ヶ月定期が「税引き前で9%、税引き後で7.17%」になるとのこと。「過去最高金利となる」というこの金利は、9月8日から10月17日までの期間限定で、上限10万円まで預け入れ可能。1ヶ月で約590円（30日間の場合）がノーリスクで増えることを「これはやらない手はありません。使っていない10万円のお金をただ置いておくだけですから」と語り、「au自分銀行口座もすでにお持ちの方は、ぜひやっちゃってください」と熱烈に推奨した。



また、実際にキャンペーンを利用し、定期預金の申し込みをデモンストレーション。「この自動払い戻し型にします」と、キャンペーン終了後に自動で普通預金口座へ戻る設定ができることも紹介した。また、「キャンペーンへのエントリーは不要」で「満期日以降は自動的に通常金利へ」と注意点もまとめ、「この2つを選んだ場合は、最初の1ヶ月間は9%の金利がもらえるんだけれども、終わった後はまた次の月も1ヶ月ものの円定期預金に入ったままになりますよ」と、初心者にも分かりやすく解説。



「これだけで590円ゲットですよ。au自分銀行をお持ちの方はもうぜひやっちゃってくださいね」と繰り返し訴えた上で、キャンペーンが10月17日まで実施される点や、「10月に入ってから申し込むと31日間預けられるので、さらに20円ほど多くもらえる」と“さらにお得になる方法”も伝授した。



動画の終盤では、10月1日からの「円普通預金金利が業界最高の0.65%に上がる」件にも言及し、「au自分銀行は僕が今最もお勧めする銀行」と断言。「今回のキャンペーン、そして10月の1日からの円普通預金金利の改定を受けて、まだ口座をお持ちでない方は、au自分銀行口座開設されてもいいかと思います。ぜひ検討されてみてください」と締めくくった。