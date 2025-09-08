敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地オリオールズ戦に5-2で勝利した。前日の同カードで9回2死まで無安打無失点の快投を演じた山本由伸投手もベンチから応援。快挙を逃した翌日の振る舞いに米ファンから称賛の声が巻き起こっている。

チームの連敗ストップをベンチからサポートした。山本は穏やかな表情で試合を観戦。手を叩いてチームを鼓舞するなど、前日の悪夢がなかったかのような振る舞いを見せた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のインスタグラムは実際の動画を公開。文面で「9回にノーヒットノーランを逃してしまったヨシにまだ同情しているが、チームをサポートしているのを見るのは素晴らしいことだ」とつづった。米ファンからは感動の声が相次いでいる。

「ヨシ、愛しているわ!!!」

「彼は本当にチームプレーヤー。大好き」

「ヨシはプロだからね」

「ヨシは本当に良い人で優しくて、人当たりがいい。彼とショウヘイは困難な時に素晴らしいリーダーシップを発揮してきた」

「自分だったら一晩寝ても腹が立っていただろう」

「私はまだ腹が立っている」

大谷翔平投手が2本塁打を放つなど、ドジャースは連敗を5でストップ。オリオールズ先発の菅野は足に打球が直撃するアクシデントもあり、4回途中7安打4失点で8敗目（10勝）を喫した。



（THE ANSWER編集部）