2023年以来の参加…杉谷氏「野球が楽しかった」

野球の本場・米国でも圧倒的な存在感を見せた。元日本ハムの杉谷拳士氏が5日（日本時間6日）、独自のルールで話題の米国の人気球団「サバンナ・バナナズ」の試合に参加。YOASOBIの『アイドル』や“きつねダンス”を披露するなど、現地ファンを大いに沸かせ、「天職すぎる笑」「もはや芸人」と笑顔が広がった。

試合中にもかかわらず、歌って踊って“何度でもあり”のエンターテインメントが話題を呼ぶ「サバンナ・バナナズ」。杉谷氏は5日に自身のインスタグラムを更新し、「杉谷の夏休み3日目は野球×エンタメを融合させたスタイルで大人気のサバンナバナナズへ潜入!! 2年ぶりの参戦となりましたが温かく迎えてくださいました……ユニホームまで」と参加を告知していた。

球団公式YouTubeで「NPBスターのケンシ・スギヤがペトコパークでのサバンナ・バナナズ戦に参加した」として注目された一戦。杉谷氏は米国でも人気のYOASOBIの『アイドル』を登場曲に採用し、踊りながら打席へ。さらに打席の途中にはお馴染みとなった“きつねダンス”の『The Fox』が流れると、バットを置いて選手たちと一緒に華麗な“きつね”を披露して大盛り上がりを見せた。

「サバンナ・バナナズ」の公式SNSなどで映像が拡散すると、ファンも続々と反応。「イイネ何回押しても足りない」「最高すぎる笑」「スター杉谷拳士」「また踊ったの」「笑いが止まりません」などと大反響を呼んでいる。

試合後に現地インタビューに応じた杉谷氏は「日本の文化というか日本の曲を流させてくれるということで、本当にうれしかったですし。球場の熱気に大興奮しました」と目を輝かせながら語り、「野球が楽しかったですし。バナナズの選手たちの野球に対する思いというのがとにかく嬉しかったので。何年かけてでも来たいと思っていたので、来させていただきました」と話した。（Full-Count編集部）