魔裟斗が自身のYouTubeチャンネル「魔裟斗チャンネル（チャンネル登録者数 54.7万人）」を更新、合気道の検証動画を投稿した。該当の動画は、2025年8月29日公開の『「合気道はウソだろ？」後輩プロレスラーとガチ検証してきました』。

合気道について魔裟斗は「空中で触ってないのに人が跳ぶみたいな」「本当かよ～？ みたいな（笑）」と、やや疑問に感じているようだ。今回、その合気道のイメージが本当なのかを確かめるべく、後輩プロレスラーの愛鷹亮と、合気道家の白川竜次氏を招待し、この2人で検証することに。なお、白川は、道場のYouTubeチャンネル「Aikido Shinburenseijuku - 合気道神武錬成塾」で発信しており、チャンネル登録者数は54万人（2025年9月時点）と視聴者から人気を集めている。

愛鷹は体重103kgに対し白川先生は56kgとのことで、体重差が倍ほどある2人に、思わず「大丈夫ですか？」と心配する魔裟斗。まずは、合気道でも初歩の技である「小手回し」を実践。さっそく白川が実践すると、オーバーリアクションにも見えるほど「おわーーーっ！！」と倒れ込む愛鷹。それを見ていて「お前嘘だろ」「プロレスうまくなった～」と信じられない様子の魔裟斗。そこで、魔裟斗も小手回しを体験してみると「痛い痛い痛い」と驚き、愛鷹のリアクションは本当だということがわかったようだ。

そして白川は愛鷹に教えたい技術があるようで、愛鷹に華麗なドロップキックを披露。これには魔裟斗も「まさかのドロップキック！」「（愛鷹に）絶対怒ってんだろ」と大笑い。白川は「受け身見ていただけました？」「あれ合気道の応用の受けなんですよ」と、跳んだあとに地面を押す受け身を解説し、愛鷹も実践。有用性を確認したようで「今週の試合で使います」と感心していた。

「実際あれ耐えてたら折れちゃうね」「たしかに護身術としては、めちゃくちゃいいですね」と、応用技に感心した魔裟斗。合気道の“戦わない武道”の強さに「嘘じゃないですね」とコメントをした。

合気道の検証動画に、視聴者は「白川先生のプロレス愛と愛鷹さんの受けの良さ、魔裟斗さんの絡みと、楽しいコラボ動画でした」「ガタイも大きくないし、手足も太くなくて華奢なイメージなのに、技が最高に切れる。」と、興味を惹く企画や、合気道の真なる強さに感心する声が目立った。

（文＝小川遼）