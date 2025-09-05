旅先で出会った男性が「安全かどうか」を見極める方法９パターン
旅先での恋に憧れる女性は多いことでしょう。しかしその前に、出会った男性が危険人物ではないか、既婚者ではないかといった情報をつかむ必要があります。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「旅先で出会った男性が『安全かどうか』を見極める方法」をご紹介します。
【１】いい歳なら、彼女・妻子持ちの前提で会話して相手の挙動を見る
「本当にシングルなら全力で否定してくるし、後ろ暗いものがあれば一瞬固まる」（20代女性）というように、パートナーありきで会話してみるパターンです。相手が必死に否定したら「みんなそう言うんですよ」と証拠の提出を求めても失礼ではないかもしれません。
【２】「今度合コンしましょうよ」と誘い、ノリと友達の有無を探る
「人望がある人なら、やろうって言うし、友達もすぐ集められる」（20代女性）というように、合コンに誘ってみるパターンです。もっとも、ヤリ目の合コンをくり返す「悪の軍団」を率いている可能性も念頭に置きましょう。
【３】あえて下ネタを振って反応を見てみる
「下ネタトークになると男の人は調子に乗る」（20代女性）というように、下ネタを振って本性を引きずり出すパターンです。女性側から「エッチが好き」と告白したとたんに、あの手この手で口説いてくる男性は、体目的だと判断してもよさそうです。
【４】相手のホームタウンへ遊びに行きたいと言ってみる
「彼女がいたり、結婚していたりすると困るから」（20代女性）というように、相手の地元に遊びに行く約束を取り付けるパターンです。なんだかんだと約束を先延ばしにするようであれば、クロだと思って良いでしょう。
【５】一緒に行動してみて第三者に対する態度をチェックする
「お店のレジの人とかホテルの人とか、自分より立場の低い相手に対する態度で人間性がわかる」（20代女性）というように、第三者に対する行動で人柄を把握するパターンです。雑な扱いをしていたら、いずれ自分がそうされると思って間違いないでしょう。
【６】興味があるフリをしてあれこれ過去の恋愛遍歴を聞き出す
「遊び人ほど自慢したがるし、矛盾があるので、どっかでボロが出ます」（10代女性）というように、あけすけに恋愛遍歴を語らせるパターンです。もっとも、シャイで真面目なフリをする遊び人もいるので注意が必要かもしれません。
【７】Facebookなど人間関係がわかるSNSをチェックする
「まずは友達になって過去ログを漁る！」（20代女性）というように、SNSで人となりをチェックするパターンです。スマホを活用しているわりに「SNSはやっていない」とアピールする人は、むしろ複数のアカウントを持っている可能性があるので、疑ってかかりましょう。
【８】仕事や住まいを聞いて、なるべく名刺をもらう
「こっちが相手の素性を把握すれば、そんなに悪いこともできないはず」（20代女性）というように、しっかり自己紹介してもらうパターンです。ただし、遊び人の場合は平気で偽のプロフィールや嘘の名刺を持っていたりするので、そもそも名前が本物かどうかといった点から疑ったほうがよいでしょう。
【９】まずはできるだけ時間をかけてお話しをする
「ちゃんと挨拶ができるか、人の目を見て話ができるか、雑談が続けられるかどうかを観察します」（20代女性）というように、じっくり会話して見極めるパターンです。「笑顔だけど目は笑っていない」といった表情も見逃さないようにしましょう。
いずれにせよ、確認を怠って後悔するのはあなたです。あわせ技で何重もチェックするとよいでしょう。（熊山 准）
