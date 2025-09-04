Á´Ä¹4m¡ª Æü»º¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×Éü³è¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡ª ¤á¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡È´ÝÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÉºÎÍÑ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡ÄÆü»º¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡ª¡×¤ÎÂçÈ¿¶Á¡ª Ä¶¿Ê²½¤·¤¿¡ÈºÇ¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡É¿··¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×²¤½£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡ª
Á´Ä¹4m¡ª Æü»º¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×Éü³è¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡ª
¡¡2025Ç¯7·î¡¢Æü»º¤Ï¿··¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×ÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò²¤½£¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÆ³Æþ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¥Þ¡¼¥Á!?¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê37Ëç¡Ë
¡¡Æ±¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢Æü»º¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1982Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÙ¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤·¤«¤·2023Ç¯¤Ë²¤½£¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Ìó2Ç¯¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿6ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3974mm¡ßÁ´Éý1830mm¡ßÁ´¹â1499mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2541mm¤È¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ëÆ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Ä¹¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢326¥ê¥Ã¥È¥ë¡ÊVDAË¡¡Ë¤ÎÍÆÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥éÅÁÅý¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Çµ¤¼è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»Å¾å¤²¤ÈSUVÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÆÍ¤½Ð¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ï±ß·Á¾õ¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï18¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò´Þ¤á¤¿Á´14¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢ÎòÂå¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥²í¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÀÊ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äã°ÌÃÖ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼°¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡Ë¡¿¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¡Ê¥ê¥¢¡Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ö½Å¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1400kg¡Ê¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï1524kg¡Ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âÅ°Äì¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¸úÎ¨¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡Á°¼Ô¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ122ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯225Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È40kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸å¼Ô¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ149ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯245Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È52kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÊÆü»º¼ÒÆâÃÍ¡Ë¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤¬308km¡¢¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤¬408km¤È¤µ¤ì¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢15¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åµ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²¹ÅÙ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë²ÃÇ®¡¦ÎäµÑµ¡Ç½¤ä¡¢³°Éô¤ËÅÅ¸»¤ò¶¡µë¤¹¤ëV2L¡Êvehicle-to-load¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¡Àè¿Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤¿¤Û¤«¡¢Google¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥µ¥ó¥³¥Í¥¯¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖENGAGE¡Ê¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¡Ë¡×¡ÖADVANCE¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ë¡×¡ÖEVOLVE¡Ê¥¨¥ô¥©¥ë¥ô¡Ë¡×¤Î3¥°¥ì¡¼¥É¤òÅ¸³«¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢2Ëü8000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó482Ëü3428±ß¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºßSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡ª ¥«¥¨¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç3ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤éÍß¤·¤¤¤·¡¢Æü»º¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢
¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ÄÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤É¤ÎÆü»º¼Ö¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆü»º¤Ï¤³¤ìÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¥ê¡¼¥Õ¤è¤ê²Ä°¦¤¤¤·ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¥Î¡¼¥È¤È¤âÊý¸þÀ°ã¤¦¤«¤é¶¥¹ç¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢
¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡ÄÌó500Ëü±ß!?¡×
¡Ö¤Þ¤Þ¤Þ¥Þ¡¼¥Á¤¬500Ëü±ß¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÃÍÃÊ¸«¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÀÑ¤ó¤ÀÄã²Á³Ê¥°¥ì¡¼¥É¤â½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡Á¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿4ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤¬Ìó100Ëü±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤Î²Á³Ê¤¬ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤ÎSNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢ÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æü»º¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£