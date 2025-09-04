新型ビクトリスは3種のパワートレインを設定

スズキ・ビクトリス｜Suzuki Victoris

新型「ビクトリス」は、先進的なデザインに加え、安全装備や快適装備を充実させたスズキの最新SUV。

全長4360×全幅1795×全高1655mm、ホイールベース2600mmのディメンションを持つエクステリアは、シャープな造形と先進的で存在感のあるLEDヘッドランプ、LEDリヤコンビネーションランプを採用し、洗練されたルックスを持つ。

インテリアはモダンなスタイリングと日常での快適性を兼ね備えたデザイン。細部まで造り込まれたインストルメントパネルや64色から選べるLED室内イルミネーションなどにより、スタイリッシュな雰囲気を放つ。

快適装備として、足の動きを感知して自動で開閉できるハンズフリーパワーバックドアや、電動で調整可能なパワーシートを採用。また、Apple CarPlayやAndroid Autoにも対応した10.1インチの純正インフォテインメントシステムや、ドルビーアトモス5.1chサラウンドシステムに対応したインフィニティ製8スピーカーのプレミアムサウンドシステムの搭載も特色に挙げられる。

スズキ・ビクトリス｜Suzuki Victoris

パワートレインは、1.5リッターエンジンのマイルドハイブリッド、ストロングハイブリッド、CNG（天然ガス仕様車）の3機種を設定。

マイルドハイブリッドは、最高出力75.8kW（103.06ps）、最大トルク139Nm（14.2kgf-m）を発揮するK15Cスマートハイブリッド型1462cc直列4気筒エンジンに、12V-6Ahのリチウムイオンバッテリーを組み合わせるマイルドハイブリッドシステムを採用。トランスミッションは5速MTまたは6速ATだ。駆動方式はFFで、6速AT車には「オールグリップ」による4WDも設定する。燃費は19.07～21.18km/L。

ストロングハイブリッドは、最高出力68kW（92.45ps）、最大トルク122Nm（12.4kgf-m）のM15D型1490cc直列4気筒エンジンに、59kW（80ps）と141Nm（14.4kgf-m）を発するモーター、電圧177.6Vのリチウムイオンバッテリーを組み合わせ、CVTを介して前輪を駆動する。燃費は28.65km/L。

マイルドハイブリッド、ストロングハイブリッド仕様は、合弁会社「TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited（TDSG）」で生産するリチウムイオンバッテリーが用いられる。

そしてCNGは、ガソリンモードで74kW（100.6ps）、137.1Nm（14.0kgf-m）、CNGモードで64.6kW（87.8ps）、121.5Nm（12.4kgf-m）を発するK15C型1462cc直列4気筒エンジンを採用。5速MTを組み合わせ、前輪を駆動する。燃費は27.02km/kg。

CNG仕様はスズキとして初めてCNGタンクをボディの下に配置するアンダーボディータンクレイアウトを採用し、広いラゲッジスペースを確保した。

スズキ・ビクトリス｜Suzuki Victoris

安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープアシスト、ブラインドスポットモニター、全方位モニター用カメラ、タイヤ空気圧モニターなど、日々の安心安全をサポートする機能を積極採用している。

現在、インドの乗用車市場におけるSUVの販売比率は約6割にのぼっている。新型ビクトリスは、幅広いパワートレイン、存在感のあるデザイン、先進の安全装備・快適装備を備え、多様化するインドの顧客ニーズに応えるSUVとして期待される。また、100以上の国や地域で導入を予定しているので、日本導入の可能性もあり得そうだ。

SPECIFICATIONS

スズキ・ビクトリス｜Suzuki Victoris

ボディサイズ：全長4360×全幅1795×全高1655mm

ホイールベース：2600mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1250～1295kg

総排気量：1490cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：68kW（92.45ps）/5500rpm

最大トルク：122Nm（12.4kgf-m）/3800-4800rpm

モーター最高出力：59kW（80ps）/3995-5500rpm

モーター最大トルク：141Nm（14.4kgf-m）/0-3995rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF

燃費：28.65km/L

※諸元はインド仕様のストロングハイブリッドモデル