ハミクマキャンディ新登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、大人気の「ハミクマ」による超熱狂パーティ『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』が2025年も登場します！

2025年は、ニューカマー“ハミクマキャンディ”も加わり、超絶ド派手にパワーアップ。

4体のハミクマたちと大絶叫できる、唯一無二の異空間パーティを紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」

開催場所：グラマシーパーク

「我々のアツい雄姿に･･･心ゆくまで酔いしれるのdeath!!」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の夜を熱狂させる『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』が、2025年も開幕します。

このパーティの主役「ハミクマ」は、その昔、移動サーカスで人気を博したキャラクター。

しかし、その人気に嫉妬した他の団員たちに「本物のクマではない」とあらぬ噂を立てられ、ある晩、腹を切り裂かれてしまいます。

中に人はいませんでしたが、団員たちは証拠隠滅のためテントに火を放ち、ハミクマを死の世界へと葬り去りました。

死の世界に落ちたハミクマは、その裂かれた腹に悪魔”デス・ブリンガー”を寄生させ、永遠の命を得て地上に戻ってきたという、悲しくも恐ろしい背景を持っています。

2025年のパーティは、そんなハミクマが繰り広げる熱狂の宴が超絶ド派手にパワーアップ！

新たに、毒々しくて甘〜い極彩色のニューカマー“ハミクマキャンディ”が加わり、合計4体のハミクマがステージに登場します。

ゲストはコール＆レスポンスで大絶叫し、みんなで一体となる大興奮の宴に体ごとダイブするような超熱狂体験ができます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」の紹介でした。

