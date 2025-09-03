「36協定？ 私は結んでません」週6日勤務を強いる社長を“正論”で黙らせた女性

労働者として正しい知識で経営トップに対抗した結果、待遇改善に繋がったという体験談が寄せられた。事務職の50代女性は、中途採用で最近働き始めた会社での出来事を投稿で明かした。（文：長田コウ）

面接の際に社長から「土曜日は仕事に出てこれるか」と聞かれたそう。土曜日に出勤しても「振替休日があるのが当たり前」と思った女性は、「はい」と答えた。しかし……。

「ところが、毎週土曜日仕事で、週６日仕事でした」

「他の方も同じように土曜日休むことになりました」

当たり前のように週6日勤務だったのだ。そこで女性は「土曜日休みにしてください」と訴えた。しかし、社長の答えは、

「面接の際、土曜日仕事できると言った」

というものだった。面接での言葉を盾に、週6日勤務を正当化しようとしたのだ。だが、女性はひるまなかった。

労働時間は、法律で原則「1日8時間、週40時間」までと定められている。これを超えて時間外労働や休日労働をさせる場合には、会社と労働者の間で書面による協定、通称「36（サブロク）協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければならない。

これを事前に知っていた女性は「1週間に40時間と決まってますよね」と反論した。すると、社長は36協定を持ち出して反論してきたそう。おそらく社長は、協定さえあれば時間外労働させられる、くらいに考えていたのだろう。だが、女性は常に冷静だった。

「36協定とは、従業員と会社が協定を結んでないとダメなんですよ、私は協定結んでないです」

こう正論で切り返すと、とうとう社長は返す言葉を失ったようだ。結果、女性は土曜日休みを勝ち取った。さらに、この行動は職場全体にも大きな影響を与えたようだ。

「私が土曜日休みを決めたところで、他の方も同じように土曜日休むことになりました」

女性の勇気ある行動が、職場の労働環境を改善するきっかけとなったといえるだろう。

※キャリコネニュースでは「上司に反抗したエピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/XKVBU3NE