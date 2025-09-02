ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤Ï»ö¼Â¡©¡¡ÆÀÅÀ·÷¤ÇÂÇÎ¨.244¡õ6HR¤â¡ÄÊ¤¤¹ºÇ¶¯¿ôÃÍ¡È4.94¡É
ÂçÃ«¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.244¡Ä4·î¤ÏÆÀÅÀµ¡¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ0ËÜ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï8·î¤ò½ª¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î45ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢OPS.986¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£º£µ¨¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç85ÂÇÅÀ¤Ï7°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤â°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¡ÈÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¡É¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸ì¤ëºÝ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡×¤À¡£º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï.244¤Ç¡¢µ¬ÄêÅþÃ£77¿ÍÃæ60°Ì¡£¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÂÇ·â»ØÉ¸¤Ç¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¾å¤Ï¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¯±Ç¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¡È¥¿¥¤¥à¥ê¡¼·çË³¾É¡É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢½é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ï4·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¡£4·î¤ÎÆÀÅÀ·÷À®ÀÓ¤Ï17ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.118¡¢ËÜÎÝÂÇ0ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î°Ê¹ß¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆËÜÎÝÂÇÎÌ»º¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡£5·î8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç11¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹ÂÇ¤äÁíÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤ÀÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö5·î°Ê¹ß¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢Ä¹ÂÇ¡¢ÁíÎÝÂÇ¤¬¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÅÀ¤Ç90°Ì°Ê²¼¤ËÄÀ¤ó¤À¤Î¤Ï1920Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÆÃ°Û¤Ê¿ô»ú¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¡×¤òÃ±½ã¤ËÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤À¤±¤ÇÂ¬¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Îã¤¨¤Ð10-0¤ÎÂçº¹¤ÇÊü¤Ã¤¿Å¬»þÂÇ¤È¡¢9²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö1ÂÇÅÀ¡×¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²ÃÌ£¤·¡¢ÂÇ·â¤Î¡È²ÁÃÍ¡É¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤¬¡ÖWPA¡ÊWin Probability Added¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡WPA¤ÏÂÇÀÊ¤ä¥×¥ì¡¼¤¬¾¡ÇÔ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Ä¾·ë¤·¤¿¤«¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£Âçº¹¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Û¤Ü²ÃÅÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤ä¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÏÂç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð8·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÂÇ¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âWPA¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£µ¨¡¢¤³¤ÎWPA¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¡£4·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Î·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×10ËÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤âÆ±ÅÀ¤ä0-1¤ÎÎôÀª¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¡È²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÈ¯¡É¤Ð¤«¤ê¡£º£µ¨¤ÎWPA¡Ö4.94¡×¤ÏÆ±Î½¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê4.70¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê4.34¡Ë¤ò¾å²ó¤êÆ²¡¹¤Î1°Ì¤À¡£
¡¡ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤È±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÂÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿ÂçÃ«¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£·ëÏÀ¤ÏÌÀÇò¡½¡½ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡È¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ¼Ô¡É¤À¡£¡Ê¿·°æÍµµ® / Yuki Arai¡Ë