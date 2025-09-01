¤¹¤²È¤¬¶ì½Â¤Î¡ÖµíÐ§ÃÍ²¼¤²¡×¤ò·è¤á¤¿¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¡×¡Ä°ÛÊªº®Æþ¤ÎµÒÎ¥¤ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿
¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥¼¥ó¥·¥ç¡¼HD»±²¼¤ÎÂç¼êµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ï¡¢8·î28Æü¡¢µíÐ§¤Ê¤É°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò9·î4Æü¤«¤é°ìÀÆ¤ËÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
µíÐ§¤Î¡ÖÊÂÀ¹¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î480±ß¤«¤é30±ß°ú¤²¼¤²¤Æ450±ß¤Ë¡£8·î28Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Â¾¤ÎµíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤ÎµíÐ§ÊÂÀ¹¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖµÈÌî²È¡×¤¬498±ß¡¢¡Ö¾¾²°¡×¤Ï460±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â°Â¤¤²Á³Ê¤È¤Ê¤ë·Á¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ç³°¿©¶È³¦Á´ÂÎ¤¬ÃÍ¾å¤²´ðÄ´¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢¤¹¤²È¤À¤±¤¬ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡ÔµíÐ§¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Õ¤¹¤²È¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¤ò¡Ö¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡Ä³ô²ÁÂçË½Íî¤Ç»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
¡Ö¤¹¤²È¡×¤À¤±¤¬ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿Ä¾¸å¡Ä
¡Öºòº£¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¤¹¤²È¤ÎµíÐ§¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²Á³Ê²þÄê¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÎµíÐ§ÃÍ¾å¤²¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢±¿±Ä¸µ¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦»úÌÌ¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢ºòº£¤ÎÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¶ì¤·¤à¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤âÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¹ñÆâ³°¿©´ë¶È¤Ç½é¤á¤ÆÇä¤ê¾å¤²1Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Ï·úÁ°¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ËÜ²»¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÃÍ²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤¹¤²È¤ËµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡½¡½¤³¤Î°ìÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
º£Ç¯8·î8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î2026Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê'25Ç¯4¡Á6·î¤½¤ì¤Ï¡Ë·è»»¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2904²¯2100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï157²¯5400Ëü±ß¡Ê8.7¡ó¸º¡Ë¤ÈÁý¼ý¸º±×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤²È¤À¡£
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤ä¡¢¤Ê¤«±¬¤ä¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¹¤²È¡×°Ê³°¤ÎÉôÌç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁý¼ýÁý±×¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¹¤²È¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î±Ä¶È¼ý±×¤¬54²¯4500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢7²¯6800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Í¥º¥ßº®ÆþÁûÆ°¸å¡ÖÂÐ±þ¤Ï´°àú¡×¤À¤Ã¤¿¤¬
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀÖ»úÅ¾Íî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÈá´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î±ÊÅÄ²í²µ»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö4¡Á6·î´ü¤ÎÀÖ»ú¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¤¹¤²È Ä»¼èÆîµÈÊýÅ¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤ß¤½½Á¤Ø¤Î¥Í¥º¥ßº®Æþ¤Ë¤è¤ëµÒ¿ô¸º¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î»ö¸åÂÐ±þ¤Ï´°àú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
4·î¤«¤é¤¹¤²È¤Î¤Û¤ÜÁ´Å¹¤Ç24»þ´Ö±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¡¢ËèÆü¸áÁ°3»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤òÀ¶ÁÝ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÀ¶·é¿å½à¤Î¸þ¾å¤È±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â¡È¹ëÏÓ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®Àî¸ÂÀÏº²ñÄ¹¤À¤«¤é¤³¤½¡£7²¯6800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶È³¦¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤êÀÖ»úÉý¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÒ¿ô²óÉü¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤²È¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÀÇ¹þ500±ß¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¡ÖÁª¤Ù¤ë¡ªµíÐ§¥é¥ó¥Á¥³¥ó¥Ü¡×¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿8·î¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤Þ¤°¤íÅ´²ÐÐ§¡×¡ÊÀÇ¹þ830±ß¡Ë¤âÅ¸³«ºÑ¤ß¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤«¤é¡¢Á°½Ð¤Î±ÊÅÄ»áÛ©¤¯¡Ö¤³¤Î8·î¤Ç¡¢¤¹¤²È¤ÎµÒ¿ô¤Ï°ÛÊªº®Æþ»ö·ïÈ¯À¸Á°¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µíÐ§¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ï¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿²¼ª¤Ë¿å¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÊÌ¤Î¡Ö°ÛÊªº®Æþ¡×¤¬È¯À¸
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎµíÐ§¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÃÍ²¼¤²¡Ù¤Ë¤è¤ëµÒ½¸¤á¤Ï¡¢Ã¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤¾ÃÌ×Àï¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡È¶Ø¤¸¼ê¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤â¤½¤ì¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃÇ¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç°ÛÊªº®ÆþÌäÂê¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤¦Ï³¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó´´Éô¤À¡£
¤¹¤²È¤Î·î¼¡Çä¾å¿ä°Ü ¡Ê2026Ç¯3·î´ü¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Àè¤Î¥Í¥º¥ßº®Æþ»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤È¤Ê¤ë4·î¤ÎµÒ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ84.0¡ó¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢5·î91.3%¢ª6·î91.5¡ó¢ª7·î93.9¡ó¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬µÒÂ¤ÏÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤Ë¤»¤è¡¢²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÃÍ²¼¤²¤È¤¤¤¦¶Ø¤¸¼ê¤ò»È¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ËºÆ¤ÓºÒÆñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö°ÛÊªº®Æþ¡×ÌäÂê¤À¡£
¡Ö8·î17Æü¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¡¢Äó¶¡¤·¤¿Å·¤×¤é¤ËµÛ¿å¥·¡¼¥È¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥Í¥º¥ßº®Æþ»ö·ï¸å¤Î4·î¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ËÀöºÞÉÕÃå¤·¡¢µÊ¿©¤·¤¿½÷»ùµÒ¤¬Æþ±¡¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¹¤²È¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÇö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢3·î¤Î°ÛÊªº®Æþ»ö·ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ëµÒ¿ô¸º¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¶ì½Â¤ÎÃÍ²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
£±Ãû±ß´ë¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡¢°ìÅÙ¤Ä¤¤¤¿¤éÃæ¡¹¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¾ï¡£¤¹¤²È¤ÎÃÍ²¼¤²¤ÏµÒÂ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ô¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥ÈÁûÆ°¡Õ¹õËë¤ÏÃæ¹ñ·Ï¿·¼ÒÄ¹¤«¡Ä¹Ô¤²á¤®¤¿¡ÖµÒ½¸¤áÀïÎ¬¡×¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥é¥ëÊø²õ
