¹â¶¶ÂçÊå¡¢30ÂåºÇ¸å¤Î¥½¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌ¥Î»¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎò»Ë
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¥ì¥Ý¡¼¥ÈÁ°ÊÔ
¡ÚÀìÇäÆÃµö¤Î¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤¬¤ëÉ½¸½ÎÏ¡Û
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥½¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¹â¶¶ÂçÊå
¡¡£¸·î29Æü¡¢²£ÉÍ¡£¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÁ°È¾¤Î¥È¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö30ÂåºÇ¸å¤Î¥½¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡²ñ¾ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÎò»Ë¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£10Âå¡¢20Âå¡¢¤½¤·¤Æ30Âå¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥á¥À¥ë¤ò¼¡¡¹¤È¾¡¤Á³Í¤ê¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£²°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤È¤®ÏÃ¤À¡£
¡¡»ç¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦°áÁõ¤ÇÉ¹¤Î¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶ÂçÊå¡Ê39ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡ØSoundless Dream¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¹ß¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ò¡¢ºøÁî¤¹¤ë¾ð´¶¤ò¡¢Ç»Ì©¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÇ®¤¬ÂÓ¤Ó»Ï¤á¡¢£³Ê¬´Ö¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤±éµ»¤ÏÌµÎÌ¤Î½ö¾ð¤ò»Ä¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¡£
¡Ö²»¤Î¤Ê¤¤Ì´¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¤¬¤ëÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢¹â¶¶¤ÎÀìÇäÆÃµö¤À¤í¤¦¡£²»¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤¬±é¤¸¡¢¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ì´¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂ¼¸µ¡ËºÈÃæ¤Á¤ã¤ó¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹â¶¶¤ÏÏ¯¤é¤«¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³¤Ê±éµ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¤¬¤ê¤¬Ìµ¸Â¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£´ÊÃ±¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¯¡¢É½¸½¤ò¿¼¤á¤ëÈà¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²£¤ËÎ©¤Ã¤¿Â¼¸µºÈÃæ¤¬¹â¶¶¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÈÃæ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ê±éµ»¡Ë¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤Ê¤À¤¤¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹³¦¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¡¢¹â¶¶¤¬¥ê¥ó¥¯¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°ìÉô¤È¸À¤¨¤ë¡£¥ê¥ó¥¯¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡¼¡¼¡£¡Ú¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤ÇÀï¤Ã¤¿£´¿Í¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Û
¡¡¸åÈ¾¤ÎºÇ¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»þÂå¤Ë¿»¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤Î£´¿Í¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë»Ñ¤Ï»íÅª¤À¤Ã¤¿¡££´¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¤ß¤´¤È¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¤Ï¼ì·®¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß³Í¤Ã¤¿¡£¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤ÏÊì¹ñ³«ºÅ¤Î½Å°µ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤òÎÈ¤Ë£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ç2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¡£¹â¶¶¤â¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¼ã¤µ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¿ÍÃË»Ò½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÍ¶¤¤¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î°úÎÏ¤Î¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ê¥Î¤Ç±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹ÓÀî¤À¡£
¡Ö¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤«¤é¼¡¤Î¥ß¥é¥Î¡Ê¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç20Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë´î¤Ó¡¢³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¹ñ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Ç¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÍèÇ¯¡¢¸ÞÎØ¤¬Æ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¡Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¡¢¤È³ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¡Û
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£³¿Í¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¾å±òÎøÆà¤é¤â³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤¬Àè¿Í¤Î¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤ÇÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤«¤¬Ã¯¤«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÏ¢º¿¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÎò»Ë¤Îº¬´´¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤ÈÆ±¤¸¤¯2006Ç¯¤Î½é±é¤«¤é19Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éý¤Î¹¤¤À¤Âå¡¢Á´À¤Âå¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤Î¤è¤µ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±éµ»¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿À¿ñ¤ò¡ª¡¡¿·¤¿¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¹ÓÀî¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾ÝÄ§¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥·¥§¥¤¡á¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¡¢¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¡¢¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡õ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ý¥¸¥§¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±éµ»¤Ï¡¢¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢µ±¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥È¥ê¥Î¤«¤é20Ç¯ÌÜ¤Î¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¤Ïº£¤âËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ï¤º¤Ã¤È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£30ÂåºÇ¸å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï......40¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬¤Í¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä°ã¤¦À¤Âå¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¹â¶¶¤ÎÀ¼¤Ï¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£