Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

ノイズキャンセリングイヤホンの大本命、「QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) 」。

日本でも8月7日から3万9600円で発売開始され、カラーは、ブラックとホワイトスモークに加え、限定色ディーププラムで展開。気になっている方もいるのでは？ 今回は米Gizmodoによるレビューをお届けします。

自分の周りの世界からいつでも音をなくせる手段を持ってるって、すごく大事です。

ニューヨークの街に「黙れ」と頭の中で呟きながら、イヤホンを耳にして街の喧騒から瞬時に逃れられる、この瞬間が必要です。この心の平穏を手に入れるためのイヤホンの選択肢はいろいろあります。今はそこそこの値段のイヤホンなら、大体ANC（アクティブノイズキャンセリング）が付いてますが、どれでもいいってわけではなく、その性能差は実際にはっきり存在します。

製品名に「Quiet（静か）」って入っちゃってるなら、高クオリティなノイズキャンセリングを期待するし、しかも第2世代ときたならさらに進化してそう。3万9600円（米国では299ドル）の「Bose QuietComfort Ultra（第2世代）」は、まさにそのその期待を超えてくるものです。

私はこのイヤホンを、考えられる限り最悪の環境である、騒音だらけのニューヨークの地下鉄でテストしました。そしてその結果、間違いなく言えるのは、最大限の騒音をイヤホンで遮断したいときは、私が手に取るのはこのイヤホンで決まり、ということです。Boseは最新のQuietComfort Ultraがどれだけのデシベルを打ち消すのか、正確な数値を公表していませんが、体感としては相当なノイズを消してくれている感じがします。

ノイズキャンセリングがとにかくよい

地下鉄のなかでは、電車の走る音、人の声からしっかり隔離されている感覚がありました。通勤中、聞きたくない会話を遮断し、周囲を気にせず集中したいときには本当にありがたいですね。カフェでもテストしましたが、音楽を流すと、そのカフェの喧騒も見事にシャットアウトしてくれました。

音楽を再生していなくても、耳にこのイヤホンを入れてただ座ってるだけで、周りの雑音をほとんどかき消してくれます。次のフライトで使いたいイヤホンは、もうこれ一択かもしれません。Boseによれば、QuietComfort Ultra 2は研究室で調整しながら「ActiveSense」テクノロジーを改良したとのことで、周囲の環境に合わせてノイズキャンセリングの効き具合を調整するアダプティブANCの切り替えを、より滑らかにしたそうです。

初代の「QuietComfort Ultra」を使う機会はありませんでしたが、第2世代は、アダプティブANCを有効にしていてもノイズキャンセリングの切り替えが不自然に切れるような感じはありませんでした。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

ANC切り替えのタッチコントロールの感度がとてもよい

周囲の音も取り入れたいときは、QuietComfort Ultra 2のアウェアモード機能がとても優秀です。右側のイヤホンをタップして長押しすると、「クワイエット（ノイズキャンセリング）」から「アウェア（外音取り込み）」モードに切り替わり、ANC がオフになり、周囲の音を聞けるようになります。

Bose 第2世代 QuietComfort Ultraのアウェアモードをテストするために、実際にイヤホンを耳にしたまま会話をしてみました（普段は失礼にあたるのであまりやらないのですが）。薬局でのやり取りなども試しましたが、イヤホンで耳を塞いだ状態でも、相手の声が聞こえないといったことはありませんでした。もちろん、会話中に耳が塞がっていると自分の声が頭に響いて不快なので、普段からやりたいと思いませんが、急に会話する必要があって、イヤホンを外せる状態にない場合でも、相手の声を十分に聞き取れるのは便利だと思います。

さらに、ANCの切り替え機能を使っていて気付いたことは、イヤホン外側のタッチコントロールが非常に敏感なことです。髪の毛を直したり、帽子を脱いだりするときに触っちゃって、そのたびにモードが切り替わるのはちょっと面倒に感じるかもしれません。でも、個人的にはこの感度のよさは評価しています。

これまでのガジェットでも微妙なタッチコントロールが無数にありましたが、今回のQuietComfort Ultraはそうではありません。個人的には感度が低すぎるより高すぎるほうがずっとマシ、多少誤動作があったとて、何度も強く叩かないと反応しないよりはマシです。ちなみに、もしこの考えに共感できなくても、Boseアプリからタッチ操作を完全にオフにできるので、誤操作を避けることも可能です。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

音質も合格

音質はどうでしょう。QuietComfort Ultraも悪くありません（今使っている、これまで使った中でも音質最高レベルのTechnicsのEAH-AZ100と比較しちゃうと辛いんですが）。ほとんどの人はこのイヤホンの音質に満足できると思います。テスト用にいつも使っている同じレコード（Geeseの 「3D Country」）を聴き比べましたが、Technicsのようなダイナミックレンジや明瞭さはないものの、Google Pixel Buds Proのような、いわゆる「Pro系」の他モデルとも全然遜色ないレベルでした。

中音域や高音域もいい感じ。特に低音は、期待以上に強調されてて「攻めた」仕上がりになっていると思いました。もし初期設定の音質が気に入らなければ、BoseアプリでカスタムEQやプリセットEQを使って調整することも可能です。

ゴツいけど滑らか、秀逸なデザイン

デザインは賛否がわかれそう。ぶっちゃけゴツいんですが、個人的にはこのデザインは好きです。特に今回手に入れたホワイトカラーは、落ち着いたプレイステーション1みたいな雰囲気だと勝手に思っています。

ゴツめで大きいイヤホンではありますが、重いという感じはしませんでした。Boseはサイズとデザインをうまく両立させていて、ケースはマットなプラスチックを、イヤホンはツヤ感のある滑らかなプラスチックを組み合わせています。イヤホンの軸部分にはBoseのロゴが刻印され、滑らかなメタリックなラインが入っています。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

機能はどう？

このイヤホンはいろんな機能が盛り込まれています。3Dオーディオを楽しみたいなら「イマーシブ」モードに切り替えることで、頭の動きに合わせて音が追従するようになっています。さらにBoseアプリにはイヤーチップの装着テスト、カスタムEQ機能も搭載されています。

そして今回の世代で搭載された便利な機能のうちのひとつが、ケースのバッテリー残量をアプリ上で確認できるようになったことです。これで充電が必要なタイミングが一目瞭然になりました。ちなみに、イヤホンの専用アプリを使ったことがほとんどないと言う人、人生損しています。日々のQOLを上げてくれる、いろんな機能がたくさん詰まっていますよ。

バッテリーについては、Bose公称でANC（アクティブノイズキャンセリング）をオンにした状態で最大6時間持つとのこと。ただし、イマーシブオーディオをオンにすると4時間になります。ケースは合計24時間分の容量があり、つまり3回フル充電できる計算になります。世界で一番バッテリー持ちがいいイヤホンではありませんが、まあ平均的なバッテリー性能だと言えます。

総評

Bose QuietComfort Ultra 2の優位点は、製品のコンセプト通り「ノイズを遮断すること」ですね。場合によっては「一点突破型」のコンセプト、というのは逆に欠点と思われるかもしれません。特に3万9600円もするならなおさらです。それでもイヤホンにANC（アクティブノイズキャンセリング）を求める人は少なくないですがら、Boseはしっかりそこに注力したということです。

このイヤホンは、同価格帯の製品ほどハイファイな音質を提供してくれるわけではありませんが、夜中にお隣さんがどんちゃん騒ぎしているときなんかは、そのありがたみを感じると思います。

いいところ：素晴らしいノイズキャンセリング性能、クールなデザイン、タッチ操作の反応よし 残念なところ：音質は良いけど、特別に際立つほどではない、バッテリー持続時間は普通、Boseブランドだからかちょっと高い