シュワーバーは49HR＆119打点でナ・リーグ2冠だが…

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打をマークした。9打点も球団新記録。49本塁打＆119打点はリーグ2冠に立っている一方で、ドジャース・大谷翔平投手との“差”も同時に浮き彫りになった。

シュワーバーは初回の第1打席でクォントリルのカーブを捉え、右翼席へ450フィート（約137.1メートル）の46号を放った。この時点で大谷と1本差とし、リーグ単独トップに浮上。さらに8-3の4回、左腕コックスのカーブを2ラン。そして5回は、外角のボール球を片手で払ったようなスイングから左翼席へ3ランを叩き込んだ。さらに7回には3打席連発の49号。本拠地は狂喜乱舞した。

あまりにも鮮烈すぎたシュワーバーの打棒は、米メディアのみならず日本でも大きな話題に。大谷と本塁打王を争っているだけあり、「バケモンすぎる」「ホームラン王は難しくなった……」と“嘆く声”が続出した一方で、「OPSも大谷さんのほうが上なんだな」「OPSもWARも大谷が上なのか」と“指標”に注目する声もあった。2人の成績を比較すると以下の通りだ。

〇大谷翔平

打率.278 45本塁打 85打点 123得点 出塁率.387 長打率.608 OPS.995

〇シュワーバー

打率.248 49本塁打 119打点 94得点 出塁率.370 長打率.586 OPS.956

シュワーバーは本塁打と打点の2冠の一方で、総合的な攻撃力を示すOPSでは、4本塁打の活躍をしたこの日を終えても大谷とは40ポイント近い差がある。また、MVP投票で重視されている勝利貢献度WAR（ベースボール・リファレンス版）では、打者だけの成績でも大谷の5.5に対してシュワーバーは4.0（27日時点）。今季の大谷の活躍の凄まじさを物語る数字が並んでいる。（Full-Count編集部）