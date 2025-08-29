¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Ñ°÷Á´°÷¤¬»¿À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤Ø

¡¡É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ëµá¤á¤¿Ê¸½ñ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¡¢»Ô¤Î¹­Êó»ï¤Ë¸í¤Ã¤¿³ØÎò¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëÉÔÅö¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬6·î28Æü¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤¿¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æµõµ¶¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬É´¾ò°Ñ¤«¤é¤Î7·î25Æü¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤òµñÈÝ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÁ´°÷¤¬»¿À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë