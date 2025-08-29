&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。HARUA（ハルア）の甘える姿に本気で困惑するK（ケイ）、そしてニコニコ笑顔のTAKI（タキ）の様子が話題を呼んでいる。

■HARUAの“かまって攻撃”に笑顔を見せるTAKI＆とまどうK！

動画は、SNSで大流行中のHALCALIの楽曲「おつかれSUMMER」がBGMに流れスタート。主役のHARUAが登場し、かわいらしくピースしながらジャンプ！その後、「かまって かまって 私にかまって」という歌詞を体現するようなそぶりをメンバーに見せていく。初めのターゲットは、同じ2005年生まれのTAKI。背後に駆け寄り、飛びつくようにバックハグをすると、突然の来襲にも楽しそうな笑顔に。TAKIにつられて、HARUAも思わずにっこり。

続いてHARUAは、Kのもとへ。白Tシャツにジーンズというシンプルな装いながら隠せない美しいビジュアルでソファに座っているKに、HARUAが突然覆いかぶさる。両手で体を揺さぶられたKは「えぐっ、なにこれ」「こわっ、えぇっ！？」と大困惑。「ほんとうにこういうやつ？」と最後まで戸惑いと疑問の表情を浮かべる姿が注目を集めた。

SNSでは、「ガチで戸惑ってる（笑）」「Kひょん驚きすぎててかわいい」「TikTokの流行りに疎いKくん好き（笑）」「Kくんの初めて見る顔（笑）」「HARUAの甘えに慣れてない（笑）」「05コンビ、安定のかわいさ」「TAKIに走るHARUAマジでうさちゃん」「HARUAくん、ぜひ全メンバーにやって！！」と、大きな反応が起こっている。

■NICHOLAS＆MAKI、“ニコマキ”の色気溢れるダンス動画も

一方NICHOLAS（ニコラス）とMAKI（マキ）がモードな装いでJiandroの「Confess Your Love （feat. ola.wav）」を踊る動画も公開。冒頭のわちゃわちゃ感から一転、顔を隠してセクシーな腰の動きを強調するように踊るふたりの妖艶さ漂うダンスに注目だ。