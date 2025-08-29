スパロボOGよりプラモ「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」と「HG ヒュッケバインMk－IIトロンベ」再販分がプレバンにて8月29日11時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」と「HG ヒュッケバインMk－IIトロンベ」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月29日11時より予約受付を開始する。発送は11月を予定している。
HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)
8月29日11時より予約開始
11月 発送予定
価格：4,730円
本商品は「スーパーロボット大戦OG」シリーズより「量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。特徴的なグリーンカラーが再現され、新規造形のプラズマステークやM950マシンガンが付属する。
メガ・ビームライフルやスラッシュ・リッパーをはじめ、M950マシンガン、プラズマステークなどが付属する。
HG ヒュッケバインMk－IIトロンベ
8月29日11時より予約開始
11月 発送予定
価格：5,170円
本商品は「スーパーロボット大戦OG」シリーズより「HG ヒュッケバインMk－IIトロンベ」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。黒を基調としたカラーリングが再現され、各所に内蔵された可動ギミックが躍動感のあるアクションポーズを取ることができる。
「ヒュッケバインMk-II」の代表的な各種武装が付属し、チャクラム・シューターはリード線を取り付けることで、有線による射出状態を再現することができる。
大型武装「Gインパクト・キャノン」は、各所の展開ギミックと腰部へのジョイントにより射撃体勢を取ることが可能。また、新規武装として、かつてレーツェル（エルザム）が搭乗していたガーリオン・トロンベの携行武器、アサルトブレードが付属する。
(C)SRWOG PROJECT