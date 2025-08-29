やっぱり『白』が可愛い！【しまむら】ガバッと重ねて垢抜け♡「優秀キャミアイテム」

パッと夏に映える白のアイテムは、着るだけで華やかさを添えてくれる予感。特にトップスに白キャミソールを重ねたレイヤードなら、キャミソールならではの甘さも程よく取り入れながら垢抜けたオシャレが楽しめそうです。そこで今回は、そんな白キャミアイテムを【しまむら】からピックアップ。インスタグラマーさんの着こなしと合わせてご紹介するので、ぜひ真似して取り入れてみてください。

可愛らしさがぎゅっと詰まった一枚

【しまむら】「Cレースアップキャミチュニ」\1,969（税込）

甘めのニュアンスをグッと取り入れたい日にぴったりな、ドーリーなシルエットの一枚。胸元のレースアップと裾のたっぷりとしたレースが映えるアイテムです。@hiro77andさんは小花柄Tシャツにフレアシルエットのデニムを合わせて、フェミニンムードを存分に引き出した着こなしに。可愛らしさが詰まった一着なので、ぜひコーデの主役として取り入れてみて。

カジュアルスタイルを上品に仕上げる

【しまむら】「レースUPキャミチュニック」\1,639（税込）

優しいディテールのキャミは、甘さをほんのり取り入れたい日にぴったり。ギャザーや裾のフリル、胸元のリボンが可憐なアクセントになり、さりげなくフェミニンなムードを引き出します。軽やかな白がコーデに清涼感をプラスし、ワンツーコーデも清潔で垢抜けた印象に。主張しすぎないデザインで、気負わず取り入れられる一枚です。

華やかさが魅力の刺繍レースキャミ

【しまむら】「エンブロシシュウキャミTU」\1,639（税込）

刺繍レース生地を使ったキャミは、華やかでパッと目を引く一枚。胸元はフィット感があり、裾に向かって広がるたっぷりギャザーが可愛らしさを添えます。@mguu__mさんは大きめに開いた胸元を生かして、Tシャツのロゴを見せたこなれ感のあるミックスコーデに。アイキャッチになるアイテムなので、シンプルなボトムスと合わせるだけでも垢抜けを狙えそうです。

華美すぎず着回しを楽しめる一枚

【しまむら】「ティアードシシュウキャミ」\770（税込）

@aiaimama.v.v.vさんも「透け感も刺繍も上品」とコメントする、スカラップ裾のキャミ。Aラインのティアードシルエットで、レイヤードでも軽やかにまとまっています。薄手の素材感は、表情のあるパンツとも好相性。シンプルなナロースカートやジャケットを重ねたスタイルにも挑戦できそうです。華美すぎず、着回し力も期待できる一着が\770（税込）というプチプラなのも見逃せません。

writer：Kae.S