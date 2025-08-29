¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛApple Watch¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤ÈSeries 10¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚAmazon¡§Apple Watch¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§8·î29Æü0»þ～9·î11Æü23»þ59Ê¬
¡¡AppleÀ½ÉÊ¡¢¡ÖApple Watch¡×¤Î SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤ÈSeries 10¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î11Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó³ä°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¡¢¡ÖApple Watch SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤È¡ÖApple Watch Series 10¡×¡£iPhone¤Þ¤¿¤ÏWi-Fi¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¡¢²»³Ú¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÄ°¤¯¡¢Siri¤ò»È¤¦¡¢¶ÛµÞ SOS¤Ç½õ¤±¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾å°Ìµ¡¼ï¤È¤Ê¤ëSeries 10¤Ï¤è¤êÂç¤¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¹âÂ®¤Ê½¼ÅÅ¡¢IP6X Ç§¾Ú¤ÎËÉ¿ÐÀÇ½¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÚApple Watch SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡Û ¡ÚApple Watch Series 10¡Û