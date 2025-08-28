8月28日 公開

「ファイナルファンタジーXIV」プロデューサー兼ディレクター吉田直樹氏は8月28日、本作のプレイヤーズサイトに「MOD文化とMODツールの使用について」と題した長文のメッセージを公開した。

「FFXIV（FF14）」は当初でサービスが開始されたこともあり、海外では様々なMODが作られている。MODに関しては、プレーヤーの側でも賛否が分かれており、過去にも何度もこのトピックスに関するアナウンスが行なわれてきた。

メッセージでは名言されていないが、現在北米では、多くの人が利用しているMODのサービスが停止したことを受けて、コミュニティが騒然となっている。

今回のアナウンスは、改めて吉田氏がMODに対するスタンスを表明している。MODに詳しくない人も理解しやすいよう、架空のMODを例に具体的になにが問題なのかを説明しているので、長い文章ではあるがぜひ読んでみてほしい。

