「FFXIV」吉田氏、「MOD文化とMODツールの使用について」と題したアナウンスを発表吉田氏が例を交えつつMODに対するスタンスを表明
8月28日 公開
(c)SQUARE ENIX
「ファイナルファンタジーXIV」プロデューサー兼ディレクター吉田直樹氏は8月28日、本作のプレイヤーズサイトに「MOD文化とMODツールの使用について」と題した長文のメッセージを公開した。
「FFXIV（FF14）」は当初でサービスが開始されたこともあり、海外では様々なMODが作られている。MODに関しては、プレーヤーの側でも賛否が分かれており、過去にも何度もこのトピックスに関するアナウンスが行なわれてきた。
メッセージでは名言されていないが、現在北米では、多くの人が利用しているMODのサービスが停止したことを受けて、コミュニティが騒然となっている。
今回のアナウンスは、改めて吉田氏がMODに対するスタンスを表明している。MODに詳しくない人も理解しやすいよう、架空のMODを例に具体的になにが問題なのかを説明しているので、長い文章ではあるがぜひ読んでみてほしい。
□「MOD文化とMODツールの使用について」のページ
MOD文化とMODツールの使用について、プロデューサー兼ディレクターの吉田よりお知らせがございます。- FINAL FANTASY XIV／FF14 (@FF_XIV_JP) August 28, 2025
詳しくはトピックスをご覧ください。
🌐https://t.co/yQPnGwkAjf #FF14 pic.twitter.com/F5oVyGpw2D
(c)SQUARE ENIX
IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO