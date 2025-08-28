¡ÚÁ´ÊÆOP¡Û½éÀïÇÔÂà¤Î¸µÀ¤³¦1°Ì¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¤ËÈ³¶âÌó626Ëü±ß¡¡ÌÔ¹³µÄ¡õ´ÑµÒÀú¤ê¡Ü¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ
¡¡Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï27Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤Î¥À¥Ë¡¼¥ë¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¡Ê29¡á¥í¥·¥¢½Ð¿È¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢4Ëü2500¥É¥ë¡ÊÌó626Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦1°Ì¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¤Ï24Æü¡¢Æ±51°Ì¤Î¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥Ü¥ó¥¸¡Ê29¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£0¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥¸¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¿³È½¤¬¥»¥«¥ó¥É¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¤Ï¿³È½ÀÊ¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃË¤«¡©¤Ê¤ó¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÌÔ¹³µÄ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢»î¹ç¤¬Ìó6Ê¬´ÖÃæÃÇ¡£¤µ¤é¤Ë´ÑµÒÀÊ¤òÀú¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¡¢»î¹çºÆ³«¸å¤â¥Ü¥ó¥¸¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤ÄºÝ¤Ë¥ä¥¸¤ä¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ¨¤ì¤¿¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµî2Àï2ÇÔ¤È¶ì¼ê¤Î¥Ü¥ó¥¸¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥é¥±¥Ã¥È¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ÆÇË²õ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿È³¶â¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬3Ëü¥É¥ë¡¢¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ¤¬1Ëü2500¥É¥ë¡£»ÍÂçÂç²ñ¤Ç3Âç²ñÂ³¤±¤Æ½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¤¬1²óÀï½Ð¾ì¤ÇÆÀ¤¿Êó½·¤Ï11Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1620Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£