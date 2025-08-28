「なに買う？」「Appleもあるよ」Amazon スマイルSALEで幅広いアイテムがお買い得価格に【明日から】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、人気のアイテムをピックアップ。
日用品をはじめ、タブレットやスマホなどのガジェット、ファッションアイテムまで幅広くプライスダウン予定です。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」
2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」
2025年発売。XiaomiのSimフリースマホ「POCO M7 Pro」
鮮やかな10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用した「iPad（第10世代）」
2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - ブルー (第10世代)
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サンディスク（SanDisk）の外付けSSD 容量2TB
ウエスタンデジタル（Western Digital）の内蔵SSD 容量2TB
サンディスク（SanDisk）のSDXCカード 容量256GB
清潔でさわやかな香り。アリエールのジェルボール
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ まるごと洗浄消臭 清潔でさわやかな香り 詰め替え 100個ｘ3袋 [大容量] [ケース品]
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Finishの食洗機用洗剤100個入×3袋 試供品付き
ジョイの食洗機用洗剤 100個×2袋
アルコール成分配合。ファブリーズの除菌もできる消臭スプレー
エリエールのトイレットペーパー2倍巻き 50m×72ロール
植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g
レノアの柔軟剤 リリー&ジャスミンの香り 詰め替え用1410mL×6袋
Amazonブランドの洗たく槽クリーナー 360g（120gx3回分）
ロリエの「しあわせ素肌 超スリム」軽い日用の羽なし17cm 32コ入×3セット おまけ付き
デザインも美しい。サーモスのステンレスポット 2L
サーモス ステンレスポット 2L ブラウンゴールド 保温ポット 卓上ポット 魔法びん構造 保温保冷 TTB-2001 BWG
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
食洗機対応モデル。サーモスの真空断熱スープジャー 500ml
豊富なカラー展開が魅力。チャンピオンの定番Tシャツ
ニューバランスのハイリバウンディングインソール
THE NORTH FACEの大定番リュック
Amazonブランドの玄米ごはん生姜入り 150g×20袋
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
冷えやコリが気になる方に。「DHC 天然ビタミンE」
メリーズのオムツ テープタイプのSサイズ（4〜8kg用）216枚（54枚×4）
【Amazon.co.jp限定】【テープ Sサイズ】メリーズ ファーストプレミアム(4~8kg) 216枚 (54枚×4) [ケース品]
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
