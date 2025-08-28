「なに買う？」「Appleもあるよ」Amazon スマイルSALEで幅広いアイテムがお買い得価格に【明日から】

「Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、人気のアイテムをピックアップ。日用品をはじめ、タブレットやスマホなどのガジェット、ファッションアイテムまで幅広くプライスダウン予定です。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」

2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」

2025年発売。XiaomiのSimフリースマホ「POCO M7 Pro」

鮮やかな10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用した「iPad（第10世代）」

サンディスク（SanDisk）の外付けSSD 容量2TB

ウエスタンデジタル（Western Digital）の内蔵SSD 容量2TB

サンディスク（SanDisk）のSDXCカード 容量256GB

清潔でさわやかな香り。アリエールのジェルボール

Finishの食洗機用洗剤100個入×3袋 試供品付き

ジョイの食洗機用洗剤 100個×2袋

アルコール成分配合。ファブリーズの除菌もできる消臭スプレー

エリエールのトイレットペーパー2倍巻き 50m×72ロール

植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g

レノアの柔軟剤 リリー&ジャスミンの香り 詰め替え用1410mL×6袋

Amazonブランドの洗たく槽クリーナー 360g（120gx3回分）

ロリエの「しあわせ素肌 超スリム」軽い日用の羽なし17cm 32コ入×3セット おまけ付き

デザインも美しい。サーモスのステンレスポット 2L

食洗機対応モデル。サーモスの真空断熱スープジャー 500ml

豊富なカラー展開が魅力。チャンピオンの定番Tシャツ

ニューバランスのハイリバウンディングインソール

THE NORTH FACEの大定番リュック

Amazonブランドの玄米ごはん生姜入り 150g×20袋

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

冷えやコリが気になる方に。「DHC 天然ビタミンE」

メリーズのオムツ テープタイプのSサイズ（4〜8kg用）216枚（54枚×4）