「なに買う？」「Appleもあるよ」Amazon スマイルSALEで幅広いアイテムがお買い得価格に【明日から】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、人気のアイテムをピックアップ。

日用品をはじめ、タブレットやスマホなどのガジェット、ファッションアイテムまで幅広くプライスダウン予定です。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon

Amazon Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 64GB ブルー

2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」


xiaomi(シャオミ)

シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版

2025年発売。XiaomiのSimフリースマホ「POCO M7 Pro」


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン

鮮やかな10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用した「iPad（第10世代）」


Apple(アップル)

2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - ブルー (第10世代)

サンディスク（SanDisk）の外付けSSD 容量2TB


SanDisk

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 2TB USB3.2Gen2 読出最大800MB/秒 SDSSDE30-2T00-GH26 ポータブルSSD Win Mac PS4 エコパッケージ メーカー3年保証

ウエスタンデジタル（Western Digital）の内蔵SSD 容量2TB


ウエスタンデジタル(Western Digital)

Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 ヒートシンク搭載 2TB PS5動作確認済 NVMe PCIe Gen4 x4 WDS200T2XHE-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】

サンディスク（SanDisk）のSDXCカード 容量256GB


SanDisk

【 サンディスク 正規品 】 SDカード 256GB SDXC Class10 UHS-II V60 読取最大280MB/s SanDisk Extreme PRO SDSDXEP-256G-GHJIN 新パッケージ

清潔でさわやかな香り。アリエールのジェルボール


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ まるごと洗浄消臭 清潔でさわやかな香り 詰め替え 100個ｘ3袋 [大容量] [ケース品]

Finishの食洗機用洗剤100個入×3袋 試供品付き


Finish

Finish 食洗機 洗剤 フィニッシュ タブレット パワーキューブ 100個入 ×3 袋 + 試供品付き (オールインワン プレミアム パワーボールキューブ 3個入) 【Amazon.co.jp 限定】

ジョイの食洗機用洗剤 100個×2袋


ジョイ

ジョイ PRO洗浄 食洗機用洗剤 ジェルタブ クリスタル 大容量 100個×2袋

アルコール成分配合。ファブリーズの除菌もできる消臭スプレー


ファブリーズ

ファブリーズ W除菌+消臭スプレー 衣類・布製品用 無香料 アルコール成分配合 詰め替え 5回分/1600mL

エリエールのトイレットペーパー2倍巻き 50m×72ロール


エリエール

エリエール イーナ トイレットペーパー 2倍巻き 50m×72ロール(12ロール×6パック) ダブル パルプ100% 華やぐフローラルの香り 【ケース販売】

植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g


さらさ

さらさ 洗濯洗剤 液体 1900g 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え

レノアの柔軟剤 リリー&ジャスミンの香り 詰め替え用1410mL×6袋


レノア

Lenor レノア オードリュクス 柔軟剤 リリー&ジャスミンの香り 詰め替え 1410mLｘ6袋 [大容量] [ケース品]

Amazonブランドの洗たく槽クリーナー 360g（120gx3回分）


by Amazon

by Amazon 洗たく槽クリーナー 酸素系 360g (120g x 3回分)

ロリエの「しあわせ素肌 超スリム」軽い日用の羽なし17cm 32コ入×3セット おまけ付き


ロリエ

【Amazon.co.jp限定】ロリエ しあわせ素肌 超スリム 軽い日用 羽なし17? 32コ入×3セット(96コ)+おまけ付き

デザインも美しい。サーモスのステンレスポット 2L


サーモス(THERMOS)

サーモス ステンレスポット 2L ブラウンゴールド 保温ポット 卓上ポット 魔法びん構造 保温保冷 TTB-2001 BWG

食洗機対応モデル。サーモスの真空断熱スープジャー 500ml


サーモス(THERMOS)

【食洗機対応モデル】 サーモス 真空断熱スープジャー 500ml ブラック 全パーツ食洗機OK 保温保冷 お手入れ簡単 口当たりがやさしい丸口設計 スタンダードモデル JED-500 BK

豊富なカラー展開が魅力。チャンピオンの定番Tシャツ


Champion

[チャンピオン] Amazon.co.jp限定 Tシャツ 半袖 綿100% 定番 Cotton USA ワンポイントロゴ刺繍 ショートスリーブTシャツ ベーシック C3-P300Z/C3-X352L メンズ ブラック S

ニューバランスのハイリバウンディングインソール


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ハイリバウンディングインソール (LAM55634) 中敷き インサート アーチサポート GR(グレー) 2XL

THE NORTH FACEの大定番リュック


THE NORTH FACE(ザノースフェイス)

[ザノースフェイス] ノベルティBCヒューズボックス Novelty BC Fuse Box 通学 通勤 部活 高耐久 ヨセミテプリント2 Free Size

Amazonブランドの玄米ごはん生姜入り 150g×20袋


by Amazon

by Amazon 玄米ごはん生姜入り 150g×20袋

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

冷えやコリが気になる方に。「DHC 天然ビタミンE」


DHC

DHC 天然ビタミンE[大豆] 90日分 (90粒)

メリーズのオムツ テープタイプのSサイズ（4〜8kg用）216枚（54枚×4）


メリーズ

【Amazon.co.jp限定】【テープ Sサイズ】メリーズ ファーストプレミアム(4~8kg) 216枚 (54枚×4) [ケース品]

