豪州の逸材がイングランド2部で直接FK叩き込む バイエルン離れたアタッカーに本格ブレイクの予感？
昨夏にオーストラリアのアデレード・ユナイテッドからバイエルンへと移籍し、話題を呼んだオーストラリア期待の逸材FWネストリ・イランクンダ（19）。
ただ、名門バイエルンの壁は高い。トップチームで出番を掴む夢は叶わず、昨季はスイスのグラスホッパーにレンタル移籍し、今季からはイングランド2部のワトフォードへ完全移籍することになった。
しかし、イングランド2部への挑戦は良い判断だったかもしれない。イランクンダは22日に行われたイングランド2部の第3節スウォンジー戦に出場すると、35分に直接フリーキックを叩き込んで移籍後初得点を記録した。
「イングランドでプレイすることは僕の夢だったし、それを実現しようと努力してきた。バイエルンにイングランドへ行きたいと伝えたところ、クラブ側もそれを受け入れてくれた。今はここに来られて嬉しい。ずっと夢見てきたことだ。昨季はスイスにレンタル移籍したけど、チャンピオンシップ（イングランド2部）の方が良いリーグだと思う。ボールに触れる時間も長くなったと感じている」
イランクンダはすでにオーストラリアA代表でも常連メンバーになりつつあり、イングランド2部でのアピールから2026ワールドカップへ繋げたいところ。ワトフォードでのスタートは上々で、ポテンシャルがどれほどのものか試されるシーズンとなりそうだ。
