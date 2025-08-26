マクドナルド、ハッピーセット施策の見直し続く ほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」8・29→9・12延期へ
日本マクドナルドは26日、公式サイトにて、8月29日から開催を予定していたハッピーセットのキャンペーン「ほんのハッピーセット『シナモロールとあそぼう！』」について、9月12日に延期すると発表した。ハッピーセット関連施策見直しの一環と説明している。
発表で「当社はハッピーセット関連施策見直しの一環として、8月29日（金）開始を予定しておりましたハッピーセットのキャンペーンの実施を見送ります」と説明。「期間中、ハッピーセットをお買い求めのお客様には、過去のキャンペーンでご提供したおもちゃ等をご提供します」とした。
また、一部メディアで当該キャンペーンに関する先行告知記事が掲載されていることについて、「権利者様・メーカー様・掲載メディア様へのお問い合わせはご遠慮いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
8月29日に、ハッピーセット「ワンピースカード」とほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」のキャンペーンを予定していた。今回の発表で「なお同日より予定しておりました『ほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」』（絵本）については9月12日（金）に延期します」と説明。「ワンピースカード」については触れられていない。
