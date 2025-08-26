¶áÆ£¿¿É§¡Ö¥µ¥ó¥Þ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿©¤ÙÊý¡×¼Ì¿¿¥¢¥Ã¥×¤â¡ÖÅÓÃæ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡ÄÇØ·Ê¤Ë ¡ÈÀ¸Æù¤Ä¤«¤ß»ö·ï¡É ¤Î²áµî
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤³¤È¶áÆ£¿¿É§¤¬¡¢8·î25Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢½©Åáµû¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÏÁ´Éô¤Ç3Ëç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½µ¼Ô¤À¡£
¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ô½©¤ÎÌ£³Ð ½©Åáµû¤Î¿©¤ÙÊý¶µ¤¨¤Þ¤¹¡Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Î±ö¾Æ¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤ÏÆ¬¤È¿¬Èø¤ò»Ä¤·¤Æ¹ü¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢2ËçÌÜ¤Ï¿©¤Ù¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¡£3ËçÌÜ¤Ï¿©»ö¸å¤Î¤ª»®¤ò¶áÆ£¤µ¤ó¤¬ÆÀ°Õ¤²¤Ë»Øº¹¤¹»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë¤Ï¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¼ò¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Î´é¤âÀÖ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê ¡È¥´¥¥²¥ó¡É ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶áÆ£¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥Þ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¹ü¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡Ä¶áÆ£¿¿É§¡¢¤Þ¤µ¤Ë½©Åáµû¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª¡Õ
¡¡¤È¾Þ»¿¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¿©¤Ù¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Î¼Ì¿¿¤¬Ìµ¤¤¤È¤Í¤§¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÊÂ¤Ö¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¥°¥ë¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Þ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢È¤»È¤¤¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿È¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¥¿¤ò»Ä¤¹¤«¡¢¿©¤Ù¤ë¤«¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î ¡È¤ª¹¥¤ß¡É ¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£¿©¤Ù¤ëÅÓÃæ¤ÎÉôÊ¬¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡º£²óÈäÏª¤·¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¥µ¥ó¥Þ¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ï¡¢¶áÆ£¤Î ¡È°é¤Á¤Î¤è¤µ¡É ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¿©¤ÙÊª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ±ê¾åÁû¤®¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¶áÆ£¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿2024Ç¯7·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¡ØµíÆù¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï2kg¤Î¹âµéµíÆù¤ò¡¢300g¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆù¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£Á°¸å10g¤Î¸íº¹¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤êµ»ÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥°¥ë¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¶áÆ£¤Ï395¥°¥é¥à¤Ç¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤è¤ê¤â¡¢°¤¤°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¼ê¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¼êÂÞ¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¬¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆù¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±ÒÀ¸¾åÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏµñÈÝ´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸Æù¤Î°·¤¤¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¶áÆ£¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò ¡È¥ï¥¤¥ë¥É¡É ¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥µ¥ó¥Þ¼Ì¿¿¤Ë¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æù¤è¤êµû¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡£