¥µ¥¤¥³¥Õ¥ìー¥à¤Î¿·¤¿¤Êµ±¤¡ª°Å½ê¤Ç°ã¤¦¿§¤Ë¸÷¤ë¿·ÁÇºà¡ÖÃß¸÷¼ù»é¡×¤¬¸ø³«¡Ú#¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡Û
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¤Ë³«È¯Ãæ¤Î¿·ÁÇºà¡ÖÃß¸÷¼ù»é¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃß¸÷¼ù»é¡×¤Ï¡¢°Å½ê¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÃß¸÷ÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¿§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï°ã¤¦¿§¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¿·ÁÇºà¡£Ãß¸÷¼ù»é¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Î´éÎÁ¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡Ö¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿® Âè2²ó¡ª¡×Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHGUC 1/144 ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¥¬¥ó¥À¥à CÁõÈ÷¡×¤Î¥µ¥¤¥³¥Õ¥ìー¥àÉôÊ¬¤ËÃß¸÷¼ù»é¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿»îºîÉÊ¤¬¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤ÏÃ¸¤¤ÀÖ¿§¤À¤Ã¤¿¥µ¥¤¥³¥Õ¥ìー¥à¤¬¡¢°Å½ê¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥êー¥ó¤ËÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Æ±ÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß³«È¯Ãæ¤È¤µ¤ì¡¢¥°¥êー¥ó°Ê³°¤Î¥«¥éー¤Ø¤ÎÈ¯¸÷¤Ê¤É¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î¥¥Ã¥È¤Ø¤ÎºÎÍÑ»þ´ü¤äÂÐ¾Ý¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÏÌ¤È¯É½¡£
Ãß¸÷¼ù»é¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥³¥Õ¥ìー¥à¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÃ¸¤¤ÀÖ¿§
°Å½ê¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤È¥°¥êー¥ó¤ËÈ¯¸÷¡Ú¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿® Âè2²ó¡ª¡Û
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º