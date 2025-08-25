Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が自身のInstagramを更新。ヨーロッパでのプライベートショットを公開し、アートに触れる穏やかで美しい表情が話題になっている。

【写真】①スキズ・ヒョンジンのヨーロッパプライベートショット②『W Korea』表紙カット③アメリカツアー中に描いたヒョンジンの感性溢れる6作品＆自撮りショット

■スキズ・ヒョンジン、フランスでアートに浸る

今回の投稿は、7月に幕を閉じたStray Kidsのワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜dominATE＞』の合間に撮影されたもの。ヒョンジンはフランス・ジヴェルニーにある画家モネの終の棲家となったアトリエ兼邸宅とその庭園を訪れたようだ。

1枚目には、柔らかく微笑む横顔のショット。続いて、邸宅内でモネの作品をしゃがんで眺める姿や、緑豊かな庭園で佇む姿など、美しい風景とヒョンジンの存在が溶け合うような写真が並ぶ。

続いてスペイン・マドリードの街角での写真では、腰に付けたゴッホの編みぐるみの写真（10枚目）、イギリス・ロンドンのトラファルガー広場で「ひまわり」モチーフのキャップを嬉しそうに披露する姿（12・13枚目）も。浮世絵を背景に鏡越しで撮ったショット（15枚目）、パリ・モンマルトルの街角アートや、やや“似ていない（？）”似顔絵など、ツアーの合間に楽しんだアート体験をファンに伝えている。

SNSには、「ヒョンジンの存在自体がアート」「ヒョンジンの見てる世界を見られて幸せ」「モネの作品を眺めるヒョンジン楽しそう」「体のラインが美しくて好き」「質感が良すぎる」「ヒョンジンの笑顔に優しくて幸せな気持ちになる」「たくさんインプットできたみたいでよかった」など、大きな反響を呼んでいる。

■Stray Kidsヒョンジン、カリスマ漂う表情で『W korea』の表紙に登場

また、雑誌『W Korea』の公式SNSでは、GIVENCHY BEAUTY（ジバンシービューティー）とコラボした「THE BLACK VIDEO EDITION」表紙カットを公開。黒のジャケットに鋭い眼差し、スクラッチを入れた眉、鮮やかなルージュで圧倒的な存在感を放つヒョンジンの姿は必見だ。

■アメリカツアー中にヒョンジンが描いた感性溢れる作品たち