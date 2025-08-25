ランキングの上位に名を連ねた（左から）本田、中田、ソン・フンミン。(C)Getty Images

　海外サイト『MAD FOOTBALL』が選出した「歴代アジア人選手ランキングTOP18」が、反響を呼んでいる。

　同サイトが発表した18人は以下の通り。日本からは最多の７人が選出され、トップ３を独占した韓国が６人、イランが３人で続いている。

１位　チャ・ボムグン（韓国）
２位　ソン・フンミン（韓国）
３位　パク・チソン（韓国）
４位　本田圭佑（日本）
５位　パウリーノ・アルカンタラ（フィリピン）
６位　中田英寿 (日本)
７位　キム・ジュソン（韓国）
８位　香川真司 (日本)
９位　アリ・ダエイ（イラン）
10位　メフディ・マダビキア（イラン）
11位　釜本邦茂 (日本)
12位　サミル・アル・ジャバー（サウジアラビア）
13位　洪明甫（韓国）
14位　キム・ミンジェ（韓国）
15位　ジャバド・ネクナム（イラン）
16位　中村俊輔 (日本)
17位　長友佑都 (日本)
18位　三浦知良 (日本)
 
　このランキングは、韓国や中国のメディアで取り上げられたほか、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。

ソン・フンミンは１位じゃないのか？」
「中田英寿が１位であるべきだ」
「なぜフィリピン人が入って中国人が入らないのか」
「中国選手がいないのは当たり前だ」
「三笘へのリスペクトがない。トップ３に入るべき」
「日本と韓国はアジアの王だ」
「アルカンタラって誰？」
「オワイランは？」
「本田より中田が上だ」

　意見は様々で、異論も少なくないようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日本から７選手が選出もトップ３に入らず…海外サイト選定の“歴代アジア人選手ランキング”

 