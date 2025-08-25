「中田英寿が１位であるべきだ」日本から最多７人が選出！海外選定の“歴代アジア人選手ランキング”が物議！「三笘へのリスペクトがない」「ソン・フンミンが１位じゃないのか？」
海外サイト『MAD FOOTBALL』が選出した「歴代アジア人選手ランキングTOP18」が、反響を呼んでいる。
同サイトが発表した18人は以下の通り。日本からは最多の７人が選出され、トップ３を独占した韓国が６人、イランが３人で続いている。
１位 チャ・ボムグン（韓国）
２位 ソン・フンミン（韓国）
３位 パク・チソン（韓国）
４位 本田圭佑（日本）
５位 パウリーノ・アルカンタラ（フィリピン）
６位 中田英寿 (日本)
７位 キム・ジュソン（韓国）
８位 香川真司 (日本)
９位 アリ・ダエイ（イラン）
10位 メフディ・マダビキア（イラン）
11位 釜本邦茂 (日本)
12位 サミル・アル・ジャバー（サウジアラビア）
13位 洪明甫（韓国）
14位 キム・ミンジェ（韓国）
15位 ジャバド・ネクナム（イラン）
16位 中村俊輔 (日本)
17位 長友佑都 (日本)
18位 三浦知良 (日本)
このランキングは、韓国や中国のメディアで取り上げられたほか、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「ソン・フンミンは１位じゃないのか？」
「中田英寿が１位であるべきだ」
「なぜフィリピン人が入って中国人が入らないのか」
「中国選手がいないのは当たり前だ」
「三笘へのリスペクトがない。トップ３に入るべき」
「日本と韓国はアジアの王だ」
「アルカンタラって誰？」
「オワイランは？」
「本田より中田が上だ」
意見は様々で、異論も少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本から７選手が選出もトップ３に入らず…海外サイト選定の“歴代アジア人選手ランキング”
