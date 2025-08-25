この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO、朝から娘との“ひともんちゃく”を語る「母親の失敗に落ち込んでます」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『助産院ばぶばぶ』で人気の“12人産んだ助産師HISAKO”さんが、「朝から発達障害の娘とひともんちゃく、聞いてもらっていいですか（泣）」と題した最新動画を公開。動画冒頭でHISAKOさんは、「今日はこういうテンションじゃないんですよ。朝から疲れております」と語り、発達障害（自閉症スペクトラム障害）を持つ中学1年生の娘・ナナさんとの朝の“ひともんちゃく”について赤裸々に明かした。



HISAKOさんは「小さなことが重なると、スペクトラムの子って一気にストレスが爆発してしまう。そんな部分を定型発達者には理解しきれない」と語り、娘と迎えた“失敗の朝”を振り返る。きっかけは学校提出用の検尿。ナナさんは検尿のことを忘れてトイレを済ませてしまい、「うーわ、もう最悪。もう生きていかれへん！」と落ち込んでしまった。続けて、制服で登校準備をしていたところ、体育の身体測定のため“ジャージ登校”だったことが発覚。「制服着てしまったわ」とナナさんのストレスが募る。「担任の先生との連絡帳でも前日に知らせていたけど、私がナナにもう一度確認しなかったのが失敗だった」と、HISAKOさんは自責の念を滲ませる。



さらに、検尿の提出のためにナナさんを学校まで行かせたものの、帰宅時にはイライラを爆発。「やっぱり私が出しに行けばよかった。こういうのが合理的配慮なんですよね」と、自身の配慮不足を悔いた。「これが甘えと配慮の境目、どこなんやろうと本当に迷う。ここまでやるべきなのか悩む」と揺れる母心も吐露した。



動画では、気持ちを切り替えるため娘と除光液の香りを話題にしたりと、様々な工夫でクールダウンを試みた日常も描かれる。「こういう日は『学校がんばりや』なんて言わないほうがいい。朝から3つも重なったら、引っ張られて私もしんどくなる」と正直に明かす。「YouTubeでみなさんに話すだけで癒される。失敗を吐き出して、整理できました」と語り、最後は「次はこの失敗を糧にして、元気にいきたい」と前向きなメッセージで動画を締めくくった。