この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【悲劇】フランス人ストリーマー、Kick配信中に死亡…責任は誰に？』で京都在住のフランス人YouTuber、フロリアンさんが、Kickという配信プラットフォーム上で起きたフランス人ストリーマーの悲劇的な死亡事件について、自身の考えを詳しく語った。



フロリアンさんは冒頭、「過激行為、エンタメ化、虐待化、ライブ配信中、フランス人男性が死亡しました。っていうすごくショックなニュースだった」と、事件に強いショックを受けていることを明かした。その上で、「実際はどうなった?何の話どうなった?と、すごく危ないなプラットフォームを聞くというところのまとめて話したい」とし、自身にも多くの問いが寄せられている現状を解説した。



亡くなったのは「フランス人のストリーマー、ジョン・ポルマノブ（本名ラファエル・グラベン）」で、Kick上で298時間にも及ぶ長時間配信中に命を落とした。フロリアンさんは「本当にライブ中。やってたのはKiKっていうプラットフォーム」と強調し、過激化する配信文化の危険性を訴えた。



Kickは規制が緩く、「KiKはゆるい。そこらへん。そういうダメなところとか、ちょっとルール破れてるところとか」と指摘。特に、Kickの配信者たちがルールを破りがちで、「迷惑外国人観光者、YouTuber」と呼ばれる人々が日本でも問題を起こしていると語った。



事件の実態については、「ずっといじめされて暴力されて…続けて首しまるとか…苦しんで命なくなった」と、長期間のいじめと暴力、そして視聴者による資金提供（投げ銭）によって危険な行為がエスカレートし、深刻な結末を招いたと説明。「弱そうな人を選んでみたいその弱そうな人にお金もらうためにいろんな いじめして、奴隷みたいな使いとかもう本当にかわいそうなことをたくさんして」と、Kickの視聴者と配信者双方の倫理性にも強い疑問を呈した。



さらに、「これ違うとそのもう 恥ずかしいフランス人としてこれ 見るそのこれニュースで世界で広げるこれはフランス人と言わ まあマジ恥ずかしい」と、自国民として恥じる思いも吐露。こうした事件が多発する現状に、「Kickっていうプラットフォームはもう使えないようにフランスでも使えないようにしてほしい」と強く訴えた。



また、日本に関連する事例として、「日本でマナー悪いこととか失礼なこと とか迷惑かけることにしてお金 もらってるんですよ」と、配信文化が日本にも悪影響を与えていると指摘。そのうえで「Kickはね日本人としてはもうメリット一個もない、日本の国としても人としてもメリットはゼロ、迷惑しかならない からマジで早めに気づいて止めた方がいい」と、強い言葉で警鐘を鳴らした。



最後にフロリアンさんは、「みんな本当にどう思ってる。そのプラットフォームKickはどうね日本でまだやって続けたほうがいいそれとも本当にもうバン のしたほうがいいってどっちかな」と問いかけ、視聴者にこの問題の本質を考えるよう呼びかけつつ動画を締めくくった。