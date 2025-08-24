韓国で大ヒットを記録した音楽サバイバル番組『現役歌王』の日本版とし、BS日テレにて放送中の『現役歌王JAPAN』に出場するNovelbright・竹中雄大が歌う、MISIA「アイノカタチ」が話題だ。

動画：竹中雄大が歌う「アイノカタチ」

■「MISIA？マジで？」と審査員も驚愕した、竹中雄大の美声

ジャンルもキャリアも一切不問。歌への情熱だけを武器に、日本最強の男性ボーカル7名を決定するサバイバルオーディション番組『現役歌王JAPAN』。

竹中はMISIAの名曲「アイノカタチ」を歌い、その動画が公開から4日でYouTubeとTikTokを合わせて総再生数1,000万回を突破したことを自身のSNSにて報告し、「たくさん観てくれてありがとうございます」と感謝の想いを綴った。

前回放送ではTOP7に入ることができ、8月24日17時には最終決戦（最終回）が放送される。

なお、TOP7入りを果たしたことで9月開催の『2025 日韓歌王戦』への出演も決定し、韓国の精鋭7名と激突する。竹中は「僕の挑戦を最後まで観ていただけたら嬉しいです。引き続き頑張ります。よろしくお願いします」と気合いをみせている。

■番組情報

BS日テレ『現役歌王JAPAN』

「日本最強男子歌王選抜戦」セミファイナルー指名バトルー

8/24（日）17時～放送