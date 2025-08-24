宮ヶ瀬ダムまで移動「安全第一にトレーニングしてますのでご安心を」

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が23日、ある場所を訪れたことを報告。移動で利用した一台に「かっこよ！」「マジかよ」と驚きの声が集まった。

自身のXで「到着 帰るのしんどいです」と投稿した井上。写真ではダム湖百選にも選出されている神奈川・宮ヶ瀬ダムを訪れたことが明かされていた。

さらにもう1枚には、ロードバイクが写っていた。5月には「#愛車」の文面とともに、イタリアの自転車メーカー・ビアンキのクロスバイクを公開していたが、今回は同じビアンキのスペシャリッシマのようだ。暗闇で存在感を放っている。

ファンからは「世界の井上チャンプもスペシャリッシマに乗ってるってマジかよ」「めっちゃかっこいい」「クロスバイクからロードバイクに変わっとる」「ポルシェでもベントレーでも誰も叩かないですよ」「バイクかっこよ！」「座間から30キロでも山岳コースよな？w」などと注目されていた。

別の投稿では「1人じゃないし安全第一にトレーニングしてますのでご安心を」と説明した井上。9月14日、愛知・IGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦予定となっている。



（THE ANSWER編集部）