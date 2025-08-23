首位・水戸、目前で白星スルリ…今治は5連勝！　大宮や徳島、磐田も勝利で上位大混戦／J2第27節

写真拡大

　2025明治安田J2リーグ第27節の8試合が23日に行われた。

　首位の水戸ホーリーホックはサガン鳥栖に2度リードしたものの、試合終了目前に追いつかれて、2−2のドローに終わった。RB大宮アルディージャは85分に杉本健勇がこじ開けて、ロアッソ熊本を下した。

　徳島ヴォルティスは前半に高木友也が挙げた1点を守り抜いてモンテディオ山形を撃破。ジュビロ磐田も前半の2得点でカターレ富山を下して連勝を収めた。

　FC今治はマルクス・ヴィニシウスが2ゴールの活躍を披露し、ブラウブリッツ秋田に逆転勝利で連勝を「5」に伸ばした。

　大分トリニータは竹中穣体制の初陣でいわきFCと敵地で対戦したが、0−4の完敗で10試合未勝利となった。北海道コンサドーレ札幌は敵地でヴァンフォーレ甲府に競り勝ち、柴田慎吾監督の下で初勝利を飾った。

　最下位の愛媛FCは6連敗。藤枝MYFC戦は先制したものの、4失点で逆転負けを喫した。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

■J2第27節


▼8月23日（土）
ブラウブリッツ秋田　1−2　FC今治
いわきFC　4−0　大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府　1−2　北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ　1−0　ロアッソ熊本
藤枝MYFC　4−1　愛媛FC
徳島ヴォルティス　1−0　モンテディオ山形
サガン鳥栖　2−2　水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田　2−0　カターレ富山

▼8月24日（日）
18:00　V・ファーレン長崎　vs　レノファ山口FC
19:00　ベガルタ仙台　vs　ジェフユナイテッド千葉

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（52／＋17）
2位　千葉（48／＋14）
3位　大宮（47／＋16）
4位　徳島（47／＋13）
5位　長崎（45／＋6）
6位　磐田（44／＋7）
7位　今治（43／＋8）
8位　仙台（43／＋5）
9位　鳥栖（43／＋3）
10位　甲府（38／＋3）
11位　札幌（37／−10）
12位　いわき（33／＋1）
13位　藤枝（32／−2）
14位　秋田（31／−10）
15位　山形（29／−3）
16位　大分（28／−10）
17位　熊本（27／−10）
18位　富山（23／−13）
19位　山口（21／−10）
20位　愛媛（16／−25）