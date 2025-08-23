首位・水戸、目前で白星スルリ…今治は5連勝！ 大宮や徳島、磐田も勝利で上位大混戦／J2第27節
2025明治安田J2リーグ第27節の8試合が23日に行われた。
首位の水戸ホーリーホックはサガン鳥栖に2度リードしたものの、試合終了目前に追いつかれて、2−2のドローに終わった。RB大宮アルディージャは85分に杉本健勇がこじ開けて、ロアッソ熊本を下した。
徳島ヴォルティスは前半に高木友也が挙げた1点を守り抜いてモンテディオ山形を撃破。ジュビロ磐田も前半の2得点でカターレ富山を下して連勝を収めた。
FC今治はマルクス・ヴィニシウスが2ゴールの活躍を披露し、ブラウブリッツ秋田に逆転勝利で連勝を「5」に伸ばした。
大分トリニータは竹中穣体制の初陣でいわきFCと敵地で対戦したが、0−4の完敗で10試合未勝利となった。北海道コンサドーレ札幌は敵地でヴァンフォーレ甲府に競り勝ち、柴田慎吾監督の下で初勝利を飾った。
最下位の愛媛FCは6連敗。藤枝MYFC戦は先制したものの、4失点で逆転負けを喫した。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
▼8月23日（土）
ブラウブリッツ秋田 1−2 FC今治
いわきFC 4−0 大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府 1−2 北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ 1−0 ロアッソ熊本
藤枝MYFC 4−1 愛媛FC
徳島ヴォルティス 1−0 モンテディオ山形
サガン鳥栖 2−2 水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田 2−0 カターレ富山
▼8月24日（日）
18:00 V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC
19:00 ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド千葉
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（52／＋17）
2位 千葉（48／＋14）
3位 大宮（47／＋16）
4位 徳島（47／＋13）
5位 長崎（45／＋6）
6位 磐田（44／＋7）
7位 今治（43／＋8）
8位 仙台（43／＋5）
9位 鳥栖（43／＋3）
10位 甲府（38／＋3）
11位 札幌（37／−10）
12位 いわき（33／＋1）
13位 藤枝（32／−2）
14位 秋田（31／−10）
15位 山形（29／−3）
16位 大分（28／−10）
17位 熊本（27／−10）
18位 富山（23／−13）
19位 山口（21／−10）
20位 愛媛（16／−25）
首位の水戸ホーリーホックはサガン鳥栖に2度リードしたものの、試合終了目前に追いつかれて、2−2のドローに終わった。RB大宮アルディージャは85分に杉本健勇がこじ開けて、ロアッソ熊本を下した。
徳島ヴォルティスは前半に高木友也が挙げた1点を守り抜いてモンテディオ山形を撃破。ジュビロ磐田も前半の2得点でカターレ富山を下して連勝を収めた。
大分トリニータは竹中穣体制の初陣でいわきFCと敵地で対戦したが、0−4の完敗で10試合未勝利となった。北海道コンサドーレ札幌は敵地でヴァンフォーレ甲府に競り勝ち、柴田慎吾監督の下で初勝利を飾った。
最下位の愛媛FCは6連敗。藤枝MYFC戦は先制したものの、4失点で逆転負けを喫した。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
■J2第27節
▼8月23日（土）
ブラウブリッツ秋田 1−2 FC今治
いわきFC 4−0 大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府 1−2 北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ 1−0 ロアッソ熊本
藤枝MYFC 4−1 愛媛FC
徳島ヴォルティス 1−0 モンテディオ山形
サガン鳥栖 2−2 水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田 2−0 カターレ富山
▼8月24日（日）
18:00 V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC
19:00 ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド千葉
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（52／＋17）
2位 千葉（48／＋14）
3位 大宮（47／＋16）
4位 徳島（47／＋13）
5位 長崎（45／＋6）
6位 磐田（44／＋7）
7位 今治（43／＋8）
8位 仙台（43／＋5）
9位 鳥栖（43／＋3）
10位 甲府（38／＋3）
11位 札幌（37／−10）
12位 いわき（33／＋1）
13位 藤枝（32／−2）
14位 秋田（31／−10）
15位 山形（29／−3）
16位 大分（28／−10）
17位 熊本（27／−10）
18位 富山（23／−13）
19位 山口（21／−10）
20位 愛媛（16／−25）