NHK中継でも解説者の飯塚智広氏が反応

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、同校として初の頂点に立った。試合終了後に観客席で起きた異例の光景も話題となっている。

閉会式終了後、観客席でウェーブが自然に発生。内野から外野まで球場を何周もして、敗れた日大三側のアルプスもウェーブに参加した。

高校野球で珍しい光景はNHKの中継でも映り、バックネット裏に近づいたときには解説者の飯塚智広氏も「やってみます」と立ち上がり、満面の笑みが中継に映し出された。筒井亮太郎アナウンサーは「おそらく放送席でウェーブに参加した方は初めてだと思います」と笑顔で実況した。

観客の心をしっかりとつかんだ激闘後の光景にSNSでは「初めて見た」「日大三高サイドもノリよく参加してくれて大きな拍手。あったけえなぁ……」「こういう敵味方関係なくみんな一緒になるのは感動します」「なんか、とってもいい光景だった」「放送席で解説の人もやってたの平和」「マジで何から何まで感動する」「スタンドで巻き起こったウェーブに乗っかった解説の飯塚さんのこの笑顔よw」などの反応が見られた。（Full-Count編集部）