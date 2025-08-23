2026年の発売が噂されている折りたたみ式iPhone。これは現時点では横開き型の機種になるという観測が有力である。

この折りたたみ式iPhoneを開発するために、Appleは製品の薄型化に取り組んでいる。そして、その先行製品である厚さ6ミリ未満のiPhone Airを25年9月に発売する予定......という噂も出ている。

しかし、問題は折りたたみ式iPhoneの価格である。日本では、実に30万円を超えるかもしれないという予想もある。

JPモルガンは「1999ドル」予想

折りたたみ式スマートフォンは多くの場合、製品名に「Fold」または「Flip」という単語がつけられる。これは横開きか縦開きかの違いで、前者は本を、後者はスマホ以前のガラケーを連想すればイメージできる。

気になるのはその価格だが、これについては「やはり高額になるのでは」との観測が多いようだ。Apple製品リーク情報メディアのMacRumorsが7月29日に配信した記事を参考にしながら記していきたい。

JPモルガンは投資家向けの市場調査レポートの中で、Appleは2026年9月にiPhone 18シリーズの一つとして折りたたみ式iPhoneを発売する見込み、としている。これは、投資家の注目がiPhone 17シリーズではなく、その先に発売される製品群にあることを示している。

そして、iPhone 18シリーズの中に組み込まれる折りたたみ式iPhoneの価格は1999ドルになるという予想である。現在のレートでは、日本円で約29万3000円だ。これが実際に日本で発売される段になれば、30万円を優に超える価格になることは間違いないだろう。

日本ではスマホを一括払いで購入する人もいるが、キャリアが提供する月々の通信料金に合算される実質的な分割払いを利用して購入する人も少なくない。

だが、それでも「30万円超のスマホ」はあまりに高額で、折りたたみ式iPhoneへの機種変更を躊躇する人も出てくるだろうか。現状においても、高額化した最新ナンバーを避けて、数世代前の中古iPhoneを選択する人が少なくないからだ。

折りたたみ式iPhoneの具体的な仕様は、7.8インチディスプレイ、5.5インチ外側ディスプレイ、チタン製のボディ、液体金属を使用したヒンジ、2つのレンズを持つ背面カメラ、そしてFace IDではなくTouch IDが搭載される――ということがリーク情報として知れ渡っている。

もちろん、実際はどのような仕様になるのかはまだまだ不透明で、続報を待ちたい。

（澤田真一）