8月22日、Instagramの投稿をきっかけに、13人組K-POPアイドルグループ・SEVENTEENの“あるメンバー”にタトゥー疑惑が浮上した。

そのメンバーとは185cmを超える高身長と甘いマスクで、グループの“ビジュアル担当”として絶大な人気を誇るミンギュ（28）。Instagramのフォロワー数は1670万人で、世界中にファンを抱えており、K-POPアーティストのなかでも大きな注目を集める存在だ。

そんなミンギュだが、現在いつも以上にファンから熱い視線が注がれている。というのも、世界的ブランド「カルバン・クライン」の’25年秋の最新デニムキャンペーンでモデルに起用されているためだ。

22日、ミンギュは自身のInstagramで、同ブランドのビジュアル撮影時のオフショットを公開。その中の一枚に、両手をあげて背伸びをするようなポーズをとった写真があった。

ミンギュのTシャツは捲れており、カルバン・クラインのロゴが入ったアンダーウェアの上、左腰から鼠蹊部あたりがあらわに。そこに黒い線がわずかに見えており、《これはタトゥーでは？》とファンの間でささやかれているのだ。

「じつはミンギュさんはすでに腰とは別の場所にタトゥーを入れていると、ファンコミュニティ『Weverse』を通じて公言しています。

SEVENTEENは今年4月にメキシコで開催された音楽フェスに出演したのですが、その際、バックステージに無料でタトゥーをしてくれるブースがあったそうです。そこで、右足のふくらはぎに小さな炎のタトゥーを入れたそうで、5月に自身のInstagramでその写真を公開していました。

また、SEVENTEENの別のメンバーでは、背中にあるタトゥーをライブで“チラ見せ”していたエスクプスさん（30）がファン・ミーティングで、質問に答える形で“タトゥーを入れている”とオープンにしたことも。

そういった経緯もあり、今回チラ見えしたミンギュさんのタトゥーも今はまだ本人が言及していませんが、ファンの間では《いずれ公表されるのでは？》と言われています。一部では《糸くずでは？》と疑問の声もあがっていますが、一部のファンは過去のライブ写真や動画などと照合し、《ほぼほぼタトゥーで間違いない》と結論付けているようです」（芸能関係者）

下着からチラ見えするようなセクシーな部位にタトゥーらしきものを入れているミンギュに対し、ファンはその興奮をXに綴っている。

《あんなに足首のタトゥー嬉しそうに見せてたのに、腰にタトゥーあるだと！？》

《ミンギュ腰のタトゥー確定で動悸してる》

《ミンギュさんえっろいとこにタトゥーいれてますね？？？？？》