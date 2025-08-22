【7位〜12位】8月23日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友だちと話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外のかに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友だちとして仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。なにかを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも「これがベスト」と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



【8位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。



恋愛運

心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。



金運

インスピレーションが冴える金運の日です。「こうなるはずだ」と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、そのうえで「なにをするのがベストか」と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！



ラッキーアイテム：ウェットティッシュ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「わかるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、だれかの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。



恋愛運

どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。



金運

支払いの方法や予算など、自分のなかでのお金のルールを、今日は「どうでもいい」と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。



ラッキーアイテム：ランタン



ラッキーカラー：パープル

【10位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。



恋愛運

なに気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。



金運

貯蓄や運用、投資などについて、「長期的に考えなければ」と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。



ラッキーアイテム：ギンガムチェック



ラッキーカラー：ライラック

【11位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

ひとりでのんびりすると「いい時間を過ごしたな」と心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日は、できるだけ長くひとりの時間を持つと〇。セルフマッサージや長めの入浴がオススメです。



恋愛運

恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。まずは「こんな日もある。だれも悪くない」と考えて。読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると、気持ちが落ち着きます。



金運

予想外のプレゼントに、うれしい気分になれそうな金運です。特に、だれかの話にやさしく耳を傾けると、その人からうれしいお礼をもらえる可能性が。ただ、トラブルになりやすい人とは距離を置くのも、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：チャーム



ラッキーカラー：ワインレッド