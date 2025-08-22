

「シンおむすび、二刀流」キービジュアル

おむすびアンバサダーの大谷翔平選手が出演する「シンおむすび、二刀流」の新CMを放映。ナレーションを水樹奈々が担当した。

【写真】大谷翔平選手「シンおむすび、二刀流」CMメイキングカット

株式会社ファミリーマートは、継続して取り組んでいる５つのキーワードのうち「もっと美味しく」「『あなた』のうれしい」の一環として、2つの名店監修による、進化系（シンカケイ）と新贅沢（シンゼイタク）、2つの“シン”おむすびを展開する「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンを、8月26日から全国のファミリーマート約16,300店で実施。

また、今年2月に当社の“おむすびアンバサダー”に就任した大谷翔平選手を起用した新キービジュアルおよび、今回発売する”シン”おむすびを両手に持ち、「シンおむすび、二刀流」を発表する記者会見風の新CMを放映。■新CMメイキング

前回に続き、記者会見風のスタイルで展開される今回の新CM。“進化系（シンカケイ）”と“新贅沢（シンゼイタク）”という2つの「シン」おむすびを、大谷選手自らが発表する構成。撮影では、おむすびを手に持った状態での演出が多く、「カメラ目線？」「食べない？笑うだけ？」といった演技の細かな確認を、大谷選手が笑顔でスタッフに投げかける場面も。■新CMナレーション 水樹奈々コメント

この度、ファミリーマートさんの新CMのナレーションを担当させていただくことになりました！私自身、食べることが大好きで、特に白米をこよなく愛する者としては、おむすびは生活必需品（笑）美味しいおむすびを求めて食べ歩くこともあるので、今回のコラボおむすびが楽しみでたまりません！CM内で美味しそうに頬張る大谷選手が羨ましくなってしまいました（笑）思わず食べたくなってしまうような高揚感を込めて収録させていただきましたので、みなさんぜひ一緒にお腹を鳴らしていただけたらと思います！