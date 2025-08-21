これからは「すっぴん風ネイル」 上品に色づく「とくにいい色」





ベージュの中でもとくにいい「育ちのいい色」



誰にとってもなじみ深い色でありながら、その質感や濃淡によってさまざまな顔を持つベージュという色。シンプルなトップスに合わせたくなるような、塗ってる感のない、すっぴん風で上品に色づく理想的なベージュネイルをご紹介。







「ラテのような」やさしい発色

亜麻ネイル（箱なし） 7I01 10mL 2,561円／SHIRO あたたかみを感じるアイボリー。トップコートなしでも、ぷっくりとした仕上がり。







手先が綺麗に見える「塗ってない風」

ネイルポリッシュ 001 10ml 2,980円／NAMELESS ピンクを帯びたやわらかなベージュにすることで、肌の色問わずに使いやすいピンクを帯びたマイルドなベージュ。爪がつややかに見えるよう、微細なパールもＩＮ。塗り重ねることで自分好みに濃度を調整できるよう設計。、乾く時間も短く、爪を保護してくれる成分を配合。







「ブルーベースの肌に映える」



uka ベージュスタディ ツー ニブンノハチ ［truth］ 10mL 2,420円／uka Tokyo head office 上品な色づき。洗練度の高いモーヴベージュはあらゆる色のトップスやアクセサリーのゴールド・シルバー、ともに相性のいい色。







ネイルの所持数80本以上の中でも「とくにいい」ネイル

