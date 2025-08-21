《 増大する医療費の救世主となるか？ 》のどの〝龍角散〟夜泣き・かんむしの〝宇津救命丸〟便秘薬の〝毒掃丸〟が提携「今こそ家庭薬を活用したセルフメディケーションの普及を！」

