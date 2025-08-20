この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」で公開された『うつ病の人の１０の行動変化』。精神科医、臨床心理士、公認心理師として活躍する生活に役立つメンタルヘルス氏が、うつ病の人に見られる特徴的な行動変化について語った。

動画では「うつ病は、気分が落ち込むだけの病気ではなく、行動にも症状が現れます」と強調。挨拶や日常の会話が減る、人と会うのを避ける、怒りっぽくなる、家事ができなくなる、身だしなみを気にしなくなるなど、患者によく見られる10の行動を具体的に解説した。

なかでも注目すべきは、「このような行動をとりながらも、現実には孤独を感じており、誰かにそばにいてほしいという矛盾した気持ちを抱えています」という患者の心の葛藤に触れた部分だ。行動面の変化から、「機嫌が悪い」「怠けている」といった誤解を受けやすいが、「こうした変化は誤解にならずに病気であることに気づくきっかけになってほしい」と生活に役立つメンタルヘルス氏は訴える。

動画のラストでは「今回紹介した10の行動の変化はうつ病に気づくために重要なサイン」と呼びかけるとともに、「動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします」と締めくくった。次回以降の動画にも引き続き注目だ。

